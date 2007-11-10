جشنواره مطبوعات بستری برای شناخت بهتر فرهنگهای مختلف است

احمد ناصر الشریف دبیر تحریریه روزنامه 26 سپتامبر یمن در حاشیه جشنواره مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یمن تعدادی روزنامه و مجله وجود دارد که به صورت تخصصی به مسئله دین توجه و این موضوع را بررسی می کنند، اظهار داشت: این روزنامه نظامی و سیاسی است و صفحه خاصی برای امور دینی ندارد، اما در برخی از مناسبتهای دینی که توجه به دین افزایش می یابد صفحه دینی نیز منتشر می شود.

وی تصریح کرد: این روزنامه در ماه مبارک رمضان چندین صفحه جداگانه را مانند روزنامه ای خاص به نام "رمضانیات" پیوست شده با این روزنامه منتشر می کند که هر روز به فروش می رسد و در آن همه امور مرتبط با ماه مبارک رمضان وجود دارد. اعم از آیات و حدیث، ویژگیهای رمضان، وظایف مسلمانان، حتی مسابقات فرهنگی و دینی، تربیت از منظر دین اسلام و ترویج مبانی و اصول اسلام را مد نظر قرار می دهد.

احمد ناصر الشریف با بیان اینکه حدود 45 روزنامه و هفته نامه در یمن منتشر می شود که بیشتر آنها صفحه ای مرتبط با دین دارند و مسائل دینی را مطرح می کنند، افزود: اما همه آنها دارای چنین صفحه ای نیستند. اما آنهایی هم که مسائل دینی را مطرح می کنند در صدد معرفی و شناساندن اسلام هستند.

دبیر تحریریه روزنامه 26 سپتامبر یمن جشنواره مطبوعات را عامل و وسیله بسیار مهمی در معرفی و شناخت امتهای مختلف خواند و گفت: برگزاری این جشنواره همکاری میان ملتها و کشورهای مختلف و فرهنگهای متعدد را افزایش می دهد و زمینه ای برای ارتقاء سطح فرهنگی ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که در این جشنواره شرکت می کند، یادآور شد: این جشنواره طی این چند روز خوب برگزار شد و حتما برای آیندگان مفید خواهد بود. آرزو می کنم که این جشنواره در سالهای آینده در کشورهای مختلف اسلامی به منظور هر چه بیشتر آشنا شدن مسلمانان و غیر مسلمانان با یکدیگر برگزار شود.