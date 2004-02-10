پيام مديرعامل سپاهان : نقش جهان را به بزرگي ايران وسعت مي بخشيم

به گزارش خبرنگاران اعزامي "مهر" به اصفهان متن اين پيام به شرح زير است :

" امروز غدير است ، روز ولادت ولايت است ، روز ميلاد امامت است . امامت به عنوان يك جريان و يك اعتقاد ، سرآغاز طلوع 12 خورشيد ولايت است .

امروز روز مباركي است كه آغاز رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا را در آن به فال نيك مي گيريم ، يا علي گويان از مولي مدد مي طلبيم و با نام مباركش ضربه نخست را به توپ وارد مي كنيم . كمربندها را محكم بسته ، قدمها را محكم برداشته و پشت در پشت هم امروز نقش جهان را به بزرگي ايران وسعت مي بخشيم . باشد كه موفقيت ايران را مجددا در اين عرصه بروز دهيم " .