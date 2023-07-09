صادق کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های عمرانی حوزه بهداشت و سلامت استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال بهره‌برداری بالغ بر ۱۲۰ پروژه در حوزه بهداشتی و افزوده شدن ۵۰۰ تخت در حوزه بیمارستانی با مجموع اعتبارات بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در دستور کار استان قرار گرفته است.

وی افزود: در پروژه‌های اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه که حدوداً یک ماه پیش به بهره برداری رسیده، اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان اسلام آباد غرب که در هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه نیز که از سال ۹۴ شروع شده بود به دلیل برخی مشکلات و کمبود اعتبار متوقف شده بود که از تقریباً ۹ ماه گذشته مجدد فعال شده و هم اکنون با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی سرعت قابل قبولی مجدد راه‌اندازی شده و تا پایان سال نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

کریمی ادامه داد: بیمارستان طالقانی باوجود ۲۴۰ تخته بودن اما به دلیل مراجعات بسیار بالا ظرفیت تخت‌های آن به طور ۱۰۰ درصدی تکمیل بوده و در پذیرش بسیاری از بیماران با کمبود تخت مواجه است که بر همین اساس افزود ۷۰ تخت دیگر به اورژانس این بیمارستان در دستور کار قرار گرفته که تا پایان امسال اضافه خواهد شد.

وی بیمارستان روانسر ۳۲ تختخوابی شهرستان روانسر که یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مردم بود هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی داشته و پس از صدور مجوز وزارت بهداشت و بستن قرارداد با بیمه‌ها طی هفته آینده افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

کریمی به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی بیمارستان شهرستان ثلاث باباجانی نیز اشاره کرد و گفت: ساختمان اصلی این بیمارستان به طور کامل آماده بود و سایر ساختمان‌های جانبی آن نیز در حال تکمیل است و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی این بیمارستان تخصیص داده شده که تا پایان سال این بیمارستان نیز به بهره‌برداری و به ارائه خدمات به مردم خواهد پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیمارستان خیر ساز سرپل ذهاب با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصدی در صورت عدم مشکل اعتبارات و نصب تجهیزات مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت.

کریمی اضافه کرد: احداث فاز نخست و اسکلت بیمارستان شهرستان دالاهو نیز انجام گرفته اما برای تکمیل این بیمارستان باید تأمین اعتبارات انجام گیرد.

وی در پایان عنوان کرد: استان کرمانشاه سه شهرستان بدون بیمارستان شامل شهرستان روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو داشت که در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده بیمارستان شهرستان‌های روانسر و ثلاث باباجانی تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد که بر این اساس استان کرمانشاه تنها یک شهرستان بدون بیمارستان دارد که به محض تأمین اعتبار کار تکمیل آن آغاز خواهد شد.