حسینعلی مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سهمیه چهارمحال و بختیاری از طرح نهضت ملی مسکن طی چهار سال، احداث ۴۰ هزار واحد مسکن شهری و ۱۴ هزار مسکن روستایی در حوزه شهری، روستایی، خود مالکی و بافت فرسوده در استان است.

وی افزود: خوشبختانه با اجرایی شدن روند تکمیلی توسط اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، تعدادی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از خردادماه سال آینده به متقاضیان تحویل خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ درصد زمین مورد نیاز کل طرح نهضت ملی مسکن در این استان تأمین شده و طی دو سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان در سطح کشور برای تأمین زمین حائز رتبه برتر است.

مقصودی عنوان کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۸۳ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار نفر تأیید نهایی شدند و ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کردند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای احداث ۲۷ هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری تأمین زمین صورت گرفته و احداث ۱۵ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده است، در شهرهای شهرکرد، بروجن و فرخشهر به صورت انبوه‌سازی و در سایر شهرها در قالب گروه‌های دو یا سه نفره و با مدیریت خود متقاضیان اجرا می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: آنچه بسیار حائز اهمیت است، همراهی و مشارکت بیشتر مردم در تکمیل طرح نهضت ملی مسکن است و اگر این مشارکت به همین شکل افزایش یابد؛ پیشرفت طرح چند برابر می‌شود.

مقصودی در خصوص بافت ناکارآمد شهری، بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بیان کرد: بیش از یک هزار و ۸۲۶ هکتار بافت ناکارآمد از نوع فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و تاریخی در استان وجود دارد که بیشترین میزان اراضی بافت فرسوده مربوط به شهرستان‌های شهرکرد و بروجن است.

وی تاکید کرد: برای بهسازی بافت‌های ناکارآمد ۳۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در استان تعریف شده و در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰۲ متقاضی برای بهسازی و بازسازی ۴۳۲ واحد مسکونی در بافت ناکارآمد برای دریافت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد به بانک معرفی شدند.

مقصودی اظهار داشت: کل اعتبارات واگذار شده در قالب تسهیلات به این تعداد متقاضی ۱۴۸ میلیارد تومان است و مقرر شد میزان یک هزار و ۶۰۰ تن قیر رایگان در سال ۱۴۰۱ با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به منظور آسفالت معابر با مساحت حدود ۳۰۰ هزار مترمربع به شهرداری‌های شهرهای تابعه استان که دارای محدوده بافت ناکارآمد شهری باشند، تخصیص داده شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ طرح جامع تعدادی از شهرهای استان شامل سامان، فرخشهر، جونقان و بروجن پس از تشکیل جلسات متعدد با مشاور، اعضا کمیته‌های فنی و نمایندگان شهراری‌ها و بررسی طرح‌های توسعه شهری با شاخص‌های مورد نظر ارائه شده توسط مشاور، به تصویب نهایی رسیده و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین طرح جامع شهرهای شهرکرد و فارسان نیز در حال بررسی است و در سال آینده ابلاغ خواهد شد.