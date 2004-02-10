يك هواپيماي مسافر بري در شارجه سقوط كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين شبكه خبري اعلام كرد مقامات امارات اعلام كردند كه اين هواپيماي متعلق به شركت "كيش اير" بوده و در زمان برخواستن از فردوگاه شارجه 60 مسافر داشته است .
اين منبع رسمي درشركت كيش اير هم سقوط يكي از هواپيماهاي اين شركت را تاييد كرد ولي به جزييات بيشتر درباره اين خبر اشاره اي نكرد.
شبكه خبري العربيه دقايقي پيش در يك خبر فوري از سقوط يك هواپيماي مسافر بري كيش اير در نزديكي فرودگاه شارجه خبر داد .
به گزارش خبرگزاري مهر، اين شبكه خبري اعلام كرد مقامات امارات اعلام كردند كه اين هواپيماي متعلق به شركت "كيش اير" بوده و در زمان برخواستن از فردوگاه شارجه 60 مسافر داشته است .
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