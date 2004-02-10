يك هواپيماي مسافر بري در شارجه سقوط كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين شبكه خبري اعلام كرد مقامات امارات اعلام كردند كه اين هواپيماي متعلق به شركت "كيش اير" بوده و در زمان برخواستن از فردوگاه شارجه 60 مسافر داشته است .

اين منبع رسمي درشركت كيش اير هم سقوط يكي از هواپيماهاي اين شركت را تاييد كرد ولي به جزييات بيشتر درباره اين خبر اشاره اي نكرد.