ضوابط تبليغات انتخاباتي

ج 1 : احزاب و گروهها به استناد ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مي توانند با نصب پلاكارد بدون ذكر اسامي نامزدها صرفاً در جهت تشويق و ترغيب شركت آحاد مختلف مردم در انتخابات تبليغ نمايند و فعاليت در اين خصوص نير مقطع خاصي ندارد اما معرفي فرد به عنوان كانديداي انتخابات قبل از آغاز زمان قانوني تبليغات مجاز نمي باشد .

با توجه به ماده 57 قانون انتخابات و ماده 42 آيين نامه اجرايي ، نامزد يا نامزدها مي توانند حمايت گروهها و احزاب مختلف را در آثار تبليغاتي خود درج نمايند . ضمناً نامزد يا نامزدهاي مربوط مجاز به درج حمايت گروهها از خود در آثار تبليغاتي مي باشد. مضافاً چنانچه احزاب و يا تشكلهاي سياسي بخواهند در تبليغات انتخاباتي اقدام به ائتلاف نمايند ، لازم است اسامي احزاب و تشكل هاي عضو ائتلاف را در آثار تبليغاتي ذكر نمايند .

اعضاي شوراهاي اسلامي بدون استفاده از هر گونه امكانات شهرداريها و بدون ذكر عنوان مي توانند به نفع نامزد يا نامزدهاي نمايندگي مورد نظر خود فعاليت نمايند.

با توجه به اينكه بموجب اصلاحيه 14/10/78 ، سخنراني و پرسش و پاسخ در مهلت قانوني تبليغات بلامانع اعلام گرديده است ، بنابراين استفاده از وسايل مختلف تبليغي در جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ مجاز مي باشد.

تبليغات جمعي نامزدها با رعايت حدود مقرر در قانون انتخابات براي تبليغات منعي به نظر نمي رسد.

گروهها و احزاب با رعايت مفاد 57 ، 59 و 63 قانون انتخابات و همچنين قانون احزاب مي توانند با تشكيل دفاتر يا شعبي در مناطق حوزه هاي انتخابيه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد يا نامزدهاي مورد نظر داشته باشند .

با توجه به اينكه وزارت كشورو استانداريها جزء دستگاه دولتي تلقي مي شوند و استفاده از عنوان ستاد انتخابات در حقيقت توسط دستگاه دولتي صورت مي گيرد . بنابراين احزاب و جمعيتها كه بخش خصوصي تلقي مي شوند و ساير مراجع خصوصي مجاز نمي باشند از عناويني كه دولت در امور جاري خود استفاده مي نمايد ، بهره برداري و يا به هر عنوان استفاده نمايند و اين مغاير قوانين است .

اعلام نظر شخصيتها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيات اجرائي انتخابات شده باشد.

پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد داوطلب مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.

نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروهها و احزاب و جمعيتها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

به استناد ماده 60 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان در حوزه ماموريت خود را نخواهند داشت.

نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

در خارج از مهلت مقرر قانوني تبليغات ، چنانچه دفاتر تبليغاتي فعاليت تبليغي تحت عنوان نامزدي انتخابات براي داوطلبان انجام ندهند و صرفاً در چارچوب ارائه وظايف شغلي و تخصصي افراد باشد ، فعاليت آنان منع قانوني ندارد . اما در مهلت مجاز قانوني داوطلبان در مراكز بخشها و شهرستانها و در شهرهاي بزرگ به ازاي هر منطقه شهرداري صرفاً مي توانند يك ستاد تبليغاتي داير نمايند .

چنانچه تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي با هم ائتلاف نمايند ، مي توانند با رعايت ماده 63 قانون از ستادهاي تبليغاتي هم ديگر بهره برداري مشترك كنند .

با توجه به اينكه در صدر ماده 57 قانون استفاده از هر گونه پلاكارد ممنوع گرديده است لذا با توجه به اطلاق “ هر گونه “ بهره برداري از هر عنوان ديگر ممنوع مي باشد، در صورتيكه جنبه تبليغات انتخاباتي و به نام كانديدا نباشد بلامانع است.

با توجه به ماده 52 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شهرداريها ، مي توانند:

1- مكانهايي را به صورت عام ، بدون دريافت وجه براي ارائه آثار تبليغاتي مجاز نامزدهاي نمايندگي در نظر بگيرند.

2- نظر به اينكه درخصوص برخي از مكانها ، دستگاه ياد شده متحمل هزينه هايي مي گردد بنابراين مجازند با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مالي شهرداريها مكانهايي را به صورت خاص با دريافت هزينه برابر مصوبه شوراي شهر براي تبليغات نامزدهاي نمايندگي فراهم نمايند .

با توجه به روح كلي مواد 59 و 61 قانون انتخابات و تمهيداتي كه در حكم ماده 53 آيين نامه اجرايي در اين زمينه فراهم نموده است الصاق آثار تبليغاتي و… بر روي ديوارهاي متعلق به ادارات و سازمانهاي دولتي نيز از احكام قانوني مندرج مستثني نبوده و خلاف مقررات است.

با توجه به ماده 62 قانون انتخابات منظور از محلهاي شعب ثبت نام و اخذ رأي ، قسمتهاي ورودي و داخل شعب مي باشد و مـراد از امـحاي آثار تـبليغاتي از مـحل شعبه ثبت نام و اخذ رأي ، محل ورودي و داخلي شعبه مي باشد.

الصاق اعلاميه ، تراكت و هر گونه آگهي تبليغاتي مجاز بر روي تابلوها و املاك بخش خصوصي با رضايت مالكين و متصرفين مجاز مي باشد .

نصب تابلو براي نشان دادن محل ستاد تبليغاتي نامزدها به صورت پرده و در عرض خيابان با توجه به ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات ، بلامانع است .

با توجه به مفاد ماده 63 قانون انتخابات كه مقرر مي دارد داوطلب مي تواند نسبت به راه اندازي ستاد در محلهاي تعيين شده اقدام نمايد بنابراين چنانچه تغيير محل ستاد موجب افزايش آن نگردد بلامانع مي باشد.

بر اساس قانون فهرست موسسات عمومي غير دولتي مصوب 73 و اصلاحات بعدي ، موسسات عمومي غير دولتي عبارتند از شهرداريها ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد ، سازمان تامين اجتماعي ، فـدراسـيون آمـاتـوري ورزشي ، شـوراي تـبلـيغات اسلامي، مـوسسه جهاد نصر، دهياريها و سازمان دانش آموزي و ساير موسساتي كه در قانون فوق و اصلاحيه آن ذكر شده است .

نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است . استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع است .

بـا تـوجه بـه ايـنكه در قـانون انـتخـابـات مـنعي بـراي اسـتـفاده از عكس حـضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و رياست جمهوري وجود ندارد از عكس حضرات مذكور بدون استفاده از هر متني كه بـيانـگر نـوعي حـمايت خاص از نامزد انتخاباتي باشد مي توان در آثار تـبلـيغاتي استـفاده كرد و در غير اينصورت مشمول تبصره ذيل ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي گردد.

با توجه به مصوبه 13/10/78 مجلس شوراي اسلامي مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتي متر از كاغذ يا مقوا به صورت يك رو و يا دورو چاپ و منتشر شود. چاپ عكس در تراكت با رعايت ابعاد آن حداكثر ( 20 × 15 سانتي متر ) منع قانوني ندارد. همچنين با رعايت ابعاد ذكر شده در چاپ عكس يا نوشته هيچ محدوديت رنگ وجود ندارد.

نظر به اينكه كاربرد عكس در امر تبليغات انتخاباتي به مفهوم عام بكار رفته و دايره شمول آنرا محدود به نمونه هايي از عكس نامزد نمايندگي ننموده است بنابراين چنانچه نامزدي داراي سوابق نظامي يا انتظامي باشد و بخواهد از عكس با لباس نظامي يا انتظامي بهره گيرد، از نظر قانون انتخابات بلامانع است.

با توجه به ماده واحده قانون تفسير بند 2 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در آن هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي را كه در قطع حداكثر 20 × 15 از كاغذ يا مقوا منتشر شود تعريف كرده است بنابراين هر تراكت بايد جداگانه داراي معنا و مفهوم مستقلي باشد . اما چنانچه با در كنار هم گذاشتن آنها مفهوم كاملتري نيز حاصل گردد بلامانع است.

چاپ عكس ، زندگينامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصي در مهلت مقرر مجاز است اما در چاپ عكس داوطلب در نشريات و ويژه نامه هاي مربوطه رعايت ابعاد حداكثر 20 × 15 به نظر ضروري مي رسد.

به طور كلي قطع هر صفحه از زندگينامه اعم از عادي و يا آكاردئوني نبايد بيش از 20 × 15 باشد ، اگر نامزدهاي نمايندگي زندگينامه يا جزوه تهيه شده خود را به صورت آكاردئوني تهيه مي نمايند ، بايد به نحوي باشد كه وقتي آنرا باز مي نمايند ، قطع هر صفحه آن همان حداكثر 20 × 15 را تداعي نمايد.

استفاده از تراكت در اشكال هندسي ( بيضي ، دايره و … ) در صورتيكه ابعاد و قطر آن حداكثر از 20 × 15 تجاوز ننمايد، بلامانع است .

چنانچه داوطلبان عكس به صورت تراكت را در ابعاد 20 × 15 چاپ نموده و تعدادي از آنها را بدون برش قطعات نصب نمايند، با توجه به اينكه مستقل از يكديگر تلقي نمي شوند بنابراين ابعاد آن رويهم بيش از 20 × 15 بوده و منع قانوني دارد.

پخش اطلاعيه ، پارچه نويسي ، تراكت در زمان تبليغات عمومي رسمي ، بصورت بزرگ و گسترده در سطح شهر بنام كانديدا با هدف اعلام عمومي سخنراني و دعوت از مردم جهت شركت در جلسه سخنراني با رعايت موارد استثناء در ماده 57 قانون اشكال ندارد .

استفاده از اسم مبارك و آرم در طراحي و تبليغات از لحاظ قانوني منعي ملاحظه نمي شود ، وليكن از آنجائيكه اسم جلاله از لحاظ شرعي و شرع انور داراي قداست خاصي است و ممكن است اسامي مذكور در معابر عمومي و در زير پا قرار گيرد لذا از لحاظ اخلاقي و معنوي چنانچه كانديدا جهت تبليغات از اسم جلاله استفاده ننمايند ، اولي تر است .

استفاده از اينترنت ، سي دي ، دوربين فيلم برداري ، ويدئو براي تبليغات چنانچه به منظور سخنراني و جلسه پرسش و پاسخ از نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها باشد ، بلامانع است . در غير اينصورت بر اساس ماده 57 قانون انتخابات ممنوعيت قانوني دارد.

با توجه به اساسنامه شركت پست چون اين شركت ، مجاز به توزيع مراسلات پستي مي باشد بنابراين ارسال مراسلات آثار تبليغات نامزدهاي نمايندگي انتخابات به صورت كلي و با داشتن آدرس گيرنده براي شركت مذكور منع قانوني ندارد ليكن در صورتيكه با توزيع آثار تبليغي بطور مستقيم و بدون رعايت ضوابط شركت پست و اخذ وجه در تبليغ شركت نمايد ، ممنوعيت قانوني دارد .

اسـتـفاده از عـناوين دكـتر، مـهـندس بـعنوان اشـتهار در آگهي انـتشار اسـامي نـامزدها مغاير قوانين است و مجاز نمي باشد چنانچه داوطلب به نامي غـير از عـناوين مـذكور مشـهور بـوده و در فرم ثبت نام درج نموده باشد استفاده از آن بلامانع مي باشد.

منظور از كاروان كه در ممنوعيت هاي ماده 57 قانون آمده است، به حركت بيش از دو وسيله نقليه كه آرايش تبليغاتي خاص و منظمي داشته باشند، اطلاق مي شود.

حركت داوطلب به اتفاق هواداران خود ، توسط يك دستگاه اتوبوس از محلي به محل ديگر به منظور انجام فعاليت تبليغاتي مجاز صرف حركت و حمل و نقل داوطلب و هواداران وي از يك محل به محل ديگر توسط يك اتوبوس يا يك وسيله نقليه بلامانع است ، در صورتيكه بيش از دو اتوبوس يا هر وسيله نقليه ديگر نيزباشد بعنوان كاروان تبليغاتي محسوب شده و ممنوع مي باشد .

با توجه به ماده 56 قانون انتخابات ، 24 ساعت مانده به ساعت شروع اخذ رأي، زمان و مهلت تبليغات انتخاباتي پايان مي يابد.

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