اختصاص 57 میلیارد تومان به طرح توسعه شهرستان نهبندان

علی اکبر محرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند بخش عمده ای از مصوبات بخش صنعت هیئت دولت در زمینه صنعت استان را مربوط به شهرستان نهبندان دانست.

سرپرست وزرات صنایع و معادن با بیان این که دولت در حال واگذاری بنگاه های خود به بخش خصوصی است، بیان داشت: در جلسه استانی هیئت های دولت مقرر شد از محل درآمد ناشی از فروش این بنگاه ها در هر شهرستان خراسان جنوبی، یک واحد صنعتی بزرگ راه اندازی شود که یکی از این واحدها سهم شهرستان نهبندان است.

محرابیان یکسان سازی قیمت نهاده های تولید موضوع سوخت مصرفی در سراسر کشور با احتساب قیمت حمل و تامین یارانه از محل یارانه های فرآورده های نفتی را سیاست مهم دولت جهت از بین بردن افزایش نرخ فرآورده های نفتی عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبات هیئت دولت، نرخ زمین های واگذاری به شهرک های صنعتی نیز به مدت پنج سال بر اساس قیمت سال 86 اصلاح می شود.