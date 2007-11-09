پیروزی ملوان، مس و پاس همدان / توقف ذوب آهن در خانه

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه تختی بندرانزلی تیم فوتبال ملوان موفق شد با نتیجه 2 بر1 ابومسلم مشهد را شکست دهد. در این دیدار سیدجلال رافخایی و هادی تامینی برای ملوان و ایوان پتروویچ برای ابومسلم گلزنی کردند.

در ورزشگاه قدس همدان تیم فوتبال پاس موفق شد با تنها گل دقیقه 20 مصطفی چتر آبگون تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد.

در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه ناکامی های این فصل خود بازهم در ورزشگاه خانگی امتیاز از دست داد و برابر مقاومت سپاسی شیراز به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت.

در ورزشگاه شهید سلیمی کیا کرمان تیم فوتبال مس موفق شد با دو گل جرالدمورالس پگاه گیلان را شکست دهد. مورالس به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود. مس با این پیروزی چند پله در جدول رده بندی صعود کرد.

تنها دیدار باقی مانده امروز بین تیم های استقلال و راه آهن از ساعت 30/17 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. دیدار تیم های سپاهان و سایپا نیز به خاطر حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده است.