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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۰۴

اعلام ليست ائتلاف كانديداهاي مستقل

ستاد ائتلاف كانديداهاي مستقل فهرست اسامي نامزدهاي اين ستاد براي حضور در عرصه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ستاد اعلام كرده است كه احتمال تغييرات جزيي در ليست وجود دارد و در اطلاعيه هاي بعدي اعلام خواهد شد.
بر اساس اين گزارش 1- حسين جولايي 2- محمد مهدي مظاهري 3- ابوالفضل حسن بيگي 4- احمد بخشايشي 5- شهرام جهاني 6- عليرضا منتظري نجف آبادي 7- حسن سعادت 8- منيژه اصغري 9- مجيد شالچي 10- علي جزيني درچه 11- ابوالفضل سرداري زنوز 12- حسين محمد علي نسب 13- امير قمري كانديداهاي معرفي شده توسط اين ائتلاف هستند.
ستاد اين ائتلاف همچنين اعلام كرد ابوالفضل محمدي رئيس ستاد تا كنون رد صلاحيت شده و چنانچه تاييد صلاحيت شود در ليست قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 58320

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