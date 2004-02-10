اعلام ليست ائتلاف كانديداهاي مستقل

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ستاد اعلام كرده است كه احتمال تغييرات جزيي در ليست وجود دارد و در اطلاعيه هاي بعدي اعلام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش 1- حسين جولايي 2- محمد مهدي مظاهري 3- ابوالفضل حسن بيگي 4- احمد بخشايشي 5- شهرام جهاني 6- عليرضا منتظري نجف آبادي 7- حسن سعادت 8- منيژه اصغري 9- مجيد شالچي 10- علي جزيني درچه 11- ابوالفضل سرداري زنوز 12- حسين محمد علي نسب 13- امير قمري كانديداهاي معرفي شده توسط اين ائتلاف هستند.

ستاد اين ائتلاف همچنين اعلام كرد ابوالفضل محمدي رئيس ستاد تا كنون رد صلاحيت شده و چنانچه تاييد صلاحيت شود در ليست قرار خواهد گرفت.

