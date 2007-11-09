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۱۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

یک مسئول محلی و شماری از شورشیان طالبان در افغانستان کشته شدند

یک مسئول محلی و شماری از شورشیان طالبان در افغانستان کشته شدند

ائتلاف تحت رهبری آمریکا و منابع رسمی افغانستان امروز گزارش دادند که در جریان خشونت های جداگانه در این کشور یک مسئول محلی افغان و دو محافظ وی و شماری از شورشیان گروه طالبان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد رسول از فرماندهان پلیس محلی افغانستان گفت : شورشیان طالبان سوار بر چند دستگاه موتورسیکلت "تورجان" حاکم منطقه شاهجوی ولایت زابل را دیروز هنگام خرید دریک فروشگاه هدف تیراندازی قرار داده که وی و دومحافظش کشته شدند.

در همین حال، گروه طالبان در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. منطقه شاهجوی در مسیر جاده استراتژیک ارتباطی کابل به قندهار قرار دارد. یک نماینده پارلمان محلی ولایت هلمند نیز سه شنبه هفته جاری با همین شیوه به قتل رسید.

در همین حال، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که شماری از شورشیان طالبان دیروز در جریان درگیری در ولایت هلمند کشته شده اند.

کد مطلب 583208

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