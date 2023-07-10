روایتی از رژه تاریخی بالگردهای هوانیروز با حضور امام راحل در قم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهدی بخشی سورکی: در نخستین نیمه شعبان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نیروی هوایی و پیاده هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور اعلام حمایت خود از انقلاب اسلامی، در ۱۹ تیرماه ۱۳۵۸، آن روزها که امام خمینی (ره) هنوز در قم حضور داشتند و به جماران نرفته بودند، رژه تاریخی و گسترده‌ای با ۱۱۰ فروند بالگرد و نیروی پیاده در مقابل امام خمینی (ره) برگزار کردند که از آن روز به عنوان نقطه عطف این نیرو یاد می‌شود.

در این رژه تاریخی «گردان هواپیمایی پشتیبانی فرماندهی نوین تهران»، «گروه رزمی کرمانشاه»، «گروه رزمی کرمان»، «گروه رزمی مسجد سلیمان»، «گروه پشتیبانی عمومی اصفهان» و «مرکز آموزش هوانیروز»، یگان‌های شرکت کننده در این رزمایش بودند و از بالگردهای شنوک، جت رنجر، ۲۰۵ و کبرا و ۷ گروهان هوانیروز برای انجام رژه استفاده شده بود و حفاظت بالگردها نیز به نیروهای منتخب هوانیروز محول شده بود.

در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، عناصر ضد انقلاب که اغلب مسلح هم بودند؛ درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ارتش بودند و در شرایط مخاطره آمیز آن روزها، این نگرانی وجود داشت که نکند اتفاق خاصی در طول برگزاری مراسم رخ دهد.

پیشنهاد شد از آنجایی که منزل امام کوچک بوده، مراسم رژه در حضور امام راحل در منزل مرحوم شیخ شهاب الدین اشراقی داماد بزرگ حضرت امام در خیابان دور شهر قم صورت گیرد که بالکن این خانه دو طبقه محل مناسبی برای استقرار امام راحل و و هیئت همراه بود.

امیر سرتیپ دوم خلبان محمدکریم عابدی طراح و مسئول رژه گسترده هوانیروز ارتش در حضور امام خمینی (ره) مأموریت یافت طرح اجرای این رژه را برای امام راحل تشریح کند تا موافقیت ایشان در برگزاری رژه در روز نیمه شعبان اخذ شود.

او از این دیدار اینگونه روایت می‌کند که «وقتی امام وارد اتاق دیدارها شدند، من عرض ادب کردم و رو به روی ایشان نشستم و بعد از بیان موضوعاتی عرض کردم، حضرت امام! سال قبل شما جشن نیمه شعبان را به علت شهادت تعدادی از مردم در سراسر ایران ممنوع اعلام کردید. برای نیمه شعبان امسال برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که عید نیمه شعبان امسال عیدی عظیم و ماندگار باقی بماند و ما می‌خواهیم اگر موافقت فرمائید، نزدیک به ۱۱۰ فروند از انواع بالگردها را از اصفهان و تهران به قم بیاوریم. این ۱۱۰ فروند را در هنگام شب نیمه شعبان در اتوبان قم مستقر می‌کنیم و ۷ گروهان نمونه هم از افراد نظامی با درجه‌های مختلف از شش پایگاه و ستاد هوانیروز را می‌آوریم. حفاظت بالگردها و نظامیان و مراسم را با کمک نیروهای مسلح خودمان برقرار می‌کنیم.

از حضرت عالی هم استدعا داریم که بپذیرید و به منزل آیت الله اشراقی تشریف بیاورید تا رژه پیش روی شما از مقابل تراس طبقه دوم منزل ایشان انجام شود و امیر سرتیپ، ولی الله فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش و سرهنگ خلبان اسکندر عمادی فرمانده هوانیروز هم در کنار شما خواهند بود، آن‌گاه هفت گروهان نمونه یک یگان مسلح و حدود ۱۱۰ فروند از انواع بالگردهای مختلف هوانیروز از مقابل شما و مردم رژه خواهند رفت.

حضرت امام با دقت به تمام عرایض و طرح ارائه شده بنده گوش دادند و وقتی حرف من تمام شد، بدون آن‌که سوالی مطرح کنند، با کمی تفکر و تأمل موافقت خود را با انجام این طرح اعلام کردند و فرمودند: «انجام بدهید».

بالگردهایی که مأموریت یافته بودند در این رژه تاریخی حضور یابند؛ از شب قبل رژه، در اتوبان قم - تهران که آن زمان هنوز افتتاح نشده بود مستقر شدند و در بخش انتهایی این جاده نشستند و همانجا هم سوخت‌گیری کردند و مهیای برگزاری رژه شدند.

سرانجام روز نیمه شعبان سال ۱۳۵۸ فرا رسید و ساعت ۹ صبح در حالی که این نگرانی وجود داشت تا امام خمینی (ره) به دلایل مختلفی از جمله مسائل امنیتی در این مراسم حاضر نشوند؛ اما در کمال ناباوری امام راحل با همراهی سرتیپ فلاحی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش و سرهنگ عمادی فرمانده هوانیروز ارتش بر روی بالکن طبقه دوم منزل آیت‌الله اشراقی در خیابان فاطمی آمدند تا از رژه هوانیروز و نیروی زمینی ارتش سان ببینند.

با ورود امام خمینی (ره) فرمان آغاز رژه به فرمانده پیشرو رژه هوایی و زمینی ابلاغ شد و لحظاتی بعد صدای غرش ده‌ها بالگرد در آسمان قم طنین‌انداز شد و بالگردها یکی پس از دیگری در حالی که تشویق و فریادهای الله اکبر حاضرین بلند بود، از جلوی جایگاه امام راحل رژه رفتند.

همزمان با پرواز ده‌ها فروند انواع بالگرد ارتش در آسمان قم، یگان‌های منتخب هوانیروز یکی پس از دیگری، با نواختن مارش‌های نظامی دسته موزیک از مقابل امام خمینی (ره) و اهالی قم که برای تماشا به خیابان دورشهر آمده بودند رژه می‌رفتند.

جالب آنکه پس از پایان رژه بالگردها، فرمانده اولین بالگرد جلودار رژه هوایی وقتی از اتمام موفقیت آمیز رژه هوایی به امیر سرتیپ دوم خلبان محمدکریم عابدی طراح و مسئول رژه خبر می‌دهد؛ از او درخواست می‌کند که در صورت امکان خلبانان به دیدار امام بیایند که وقتی این پیشنهاد به امام داده می‌شود، ایشان فرمودند: «خوب است، بیایند، ولی قبل از آن یک دور دیگر هم رژه بروند.»

بالگردها دور دوم رژه را هم اجرا کردند و بعد از آن خلبان‌ها خود را به محل استقرار امام راحل رساندند و امام نیز آن را مورد محبت و تفقد خود قرار داد و در جمع بالغ بر ۲۰۰ نفری خلبانان به ایراد سخن پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است.

سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع خلبانان هوانیروز

من از شما جوان‌های نیرومند مؤمن تشکر می‌کنم که آمده‌اید و از نزدیک با من‏ ‎ ‎ ملاقات و حضور خودتان را در همه مشکلاتی که مملکت ما الان دارد اعلام کردید. ‏

‏‏‏می دانید که امروز مملکت آشفتگی زیاد دارد. این‌ها یک مملکت آشفته‌ای درست‏ ‎ ‎ ‏کردند، و به جا گذاشتند و رفتند و الان شما وارث یک مملکت خراب شده تقریباً‏ ‎هستید، حالا که سد عظیم را شکستیم و پشت سد اینقدر خرابی داریم همه ما باید کوشش کنیم در ساختن این مملکت.

کوشش به این است که هر گروهی در هر محلی که هستند در همان محل خوب عمل کنند. معنایش این نیست که‏ ‎ ‎ ‏شما که در یک محل خاصی خدمت می‌کنید کوششتان این باشد که در جای دیگری‏‬ یک خدمتی بکنید. کوشش برای ساختن این است که هر جمعیتی آن کار خودش را‏ ‎ ‎ ‏خوب انجام بدهد، اینکه به او محول شده است، آن را خوب انجام بدهد. اگر همه قشرهای مملکت به این فکر باشند که الان مملکت اسلامی است و باید همان طوری که‏ ‎ ‎ ‏دستور اسلام است عمل بکنند. کم کاری در کاری که باید کار بکنند نداشته باشند، ‏ ‎ ‎ ‏انحراف نباشد در کار، با صداقت، با امانت، با توجه به خدا، عمل بکنند. ‏

‏ شما ملاحظه کردید که در این انقلاب شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت. خدای تبارک و تعالی این قلب‌ها را برگرداند؛ والا یک ارتشی که در طرف دیگری بود، باید به حسب آن وضعی که ارتش دارد، باید برخلاف مسیر مقابل خودش باشد. لکن‏ ‬‏شما ملاحظه کردید که دل‌هایتان برگشت به این طرف؛ و اسباب این شد که گروه ها‏‏ی‬ مختلف پیوستند به ملت و با ملت هم قدم شدند، هم صدا شدند؛ و این موجب پیروزی‏ ‎ ‎ ‏ملت شد.

این اراده خدا بود که ما را‏ ‎ ‎ ‏پیروز کرد

ملتی که هیچ نداشت و آن طرف همه چیز داشت. این اراده خدا بود که ما را‏ ‎ ‎ ‏پیروز کرد. ما باید طوری عمل کنیم که این عنایت الهی محفوظ بماند برای ما، امانت‏ ‎‎داشته باشیم، توجه به خدا داشته باشیم، برای ملت خدمتگزار باشیم، همه مان وضع مان‏ ‎ ‎ ‏تغییر بکند با وضعی که رژیم‌های طاغوتی دارند. بنای ما بر این باشد که به مملکتمان ‎ ‎ ‏خدمت بکنیم؛ به ملت خدمت بکنیم. ‏

ارتش باید نگهبان یک ملت باشد و نگهبان کشور باشد؛ و سایر قوای انتظامی هم‏ ‎ ‎ ‏همین طور. باید طوری عمل بکنند که ملت را برادر خود بدانند و ملت هم آن‌ها را برادر ‎ ‎ ‏خود. آن‌ها پشتیبان ملت باشند، ملت پشتیبان آنها. اگر یک مملکتی دولت و ملتش، ارتش‏ ‎ ‎ ‏و ملت، قوای انتظامی و ملت از هم شدند، با هم شدند و هر دو احساس کردند که باید ‎ ‎ ‏خدمت به هم بکنند، یک همچو مملکتی و کشوری شکست نخواهد خورد. ‏ ‏‏

عمده شکست‌هایی که کشورها می‌خورند برای پوسیدگی است که از باطن خودشان‏ ‏پیدا می‌شود. ارتششان از آن‌ها جدا می‌شود؛ ملت پشت به آن‌ها می‌کند. همین پیروزی که‎ ‎ ‏شما مشاهده کردید در ایران، دیدید که ملت پشت کرده بود به دستگاه و فریاد می‌کرد‏ «نمی خواهیم». ارتش هم از همین ملت بودند، ژاندارمری هم از همین ملت بودند، اینها ‏برادر بودند، می‌دیدند که نمی‌شود مخالفت کرد؛ نمی‌شود تا آخر سرکوبی کرد ملت را، ‏ ‎ ‎ ‏این است که پیوستند به ملت.

خرابی‌ها مال این است که یک مملکتی قوای انتظامی اش را‏ ‏جدا کنند از ملت؛ ارتشش از ملت جدا باشد؛ به طوری که ملت وقتی که ارتش را ببیند از‏ ‎ ‎ ‏آن فرار کند؛ ارتش هم در ذهنش این باشد که باید سرکوبی کند ملت را! ژاندارمری اش‏ هم همین طور. شهربانی اش هم همین طور. اداراتش هم همین طور.

وقتی بنا شد که یک‏ ‎ ‎ ‏کشوری این طور حالش شد که ملت «علی حده» شدند و دولت با همه بساطش هم «علی حده»،‎ ‏این دولت پشتیبان ندارد. ملت باید پشتیبان دولت‌ها باشد. دولتی که پشتیبان ندارد شکست‏ ‏خواهد خورد. همه دولت‌هایی که در خارج شکست می‌خورند و مال خودمان هم‎ ‏دیدیم که رژیم سلطنت اصلاً به هم خورد برای همین بود که تفاهم مابین ملت و رژیم‏ ‏نبود.

اگر ملت با رژیم تفاهم داشتند، این مسائل پیش نمی‌آمد؛ اصلاً الان شما مشغول ‏کار خودتان بودید؛ ما هم مشغول کار خودمان، این مسائل روی همین زمینه پیش آمد‎ که دولت‌ها در مقابل ملت می‌ایستادند و جبهه می‌گرفتند، ملت هم در مقابل دولت همین‏‬ طور بود، وقتی این طور شد، نمی‌تواند دوام داشته باشد.

ممکن است سرنیزه تا یک مدتی‏ ‎باشد، اما دوام نمی‌تواند داشته باشد. اما اگر ملت و دولت هر دو با هم باشند، دوست‏ ‎‏باشند، این‌ها خودشان را خدمتگزار آن‌ها بدانند، آن‌ها خودشان را پشتیبان این‌ها بدانند، هر‏ ‎ ‎ ‏دو به هم خدمت بخواهند بکنند، یک همچو ملت و دولتی هیچ وقت شکست نخواهد‏ ‎ ‎ ‏خورد. تا این طور هستید که با ملت هستید، تا این طور هستید که توجه به خدا داشته باشید، ‏شکست برایتان نیست. ‏

تاکید بر عدم جدایی ارتش از ملت

‏بپرهیزید از اینکه از ملت جدا بشوید؛ شما را بخواهند جدا بکنند. ملت هم باید ‎ ‎ ‏بپرهیزد از اینکه از شما جدا باشد. وقتی این دو قدرت همراه هم شدند، هیچ قدرتی‏ ‏نمی تواند این‌ها را شکست بدهد.

همه قدرت‌های خارجی، همه قدرت‌ها تقریباً، یعنی این هایی‏ که تماس داشتند خوب بعضی تماسی نداشتند چه ابرقدرت‌ها و چه قدرت‌هایی که با این ‎ ‎ ‏ممالک ما تماس داشتند، همه کوشش کردند که محمدرضا بماند، همه کوشش شأن این ‎ ‎ ‏بود که بماند اگر «همه» نگوییم، یک اکثریتی که یکی دو تا از آن می‌شود گفت مستثنا‏ ‎ ‎ ‏بود، که آن هم کاری نداشت در عین حال، چون ملت یک مطلبی را نمی‌خواست، نشد. ‏وقتی ملت نخواست، قوای انتظامی هم وفادار دیگر نمی‌توانند باشند به یک نفر. ‏

نمی‌شود که قوای انتظامی، که از همین مردم است، پسرش توی این مردم است، برادرش ‎ ‎ ‏توی این مردم است، عیالش در این مردم است، برای خاطر یک نفر از همه چیز خودش دست بردارد. برای چی؟ یک وقت این است که خدا و اسلام است، انسان می‌تواند از‏ ‎ ‎ ‏خودش بگذرد برای خاطر اسلام، برای خاطر خدا، برای خاطر عقیده. یک وقت این ‎ ‎ ‏حرف‌ها نیست. یک رژیمی است که طاغوتی است.

معنا ندارد که انسان برای خاطر یک‏‬ ‏نفر دیگر از خودش بگذرد. از این جهت، چون پشتیبان نداشت این، وقتی که ملت با‬ دست خالی فشار آورد، شماها هم به او پیوستید، همه قوای انتظامی رو آوردند به این ‎ ‎ ‏طرف، و او هم وقتی دید که از باطن پوسیده است مسئله، نتوانست کاری بکند، دیگران‏ ‎ ‎ ‏هم نتوانستند. کوشش کنید که قوای شما با ملت یکی باشد، با ملت تفاهم داشته باشید. ‏

ان شاءالله خداوند همه شما را حفظ کند؛ و همه شما را از لشکر امام زمان سلام الله ‏ ‎ ‎ ‏علیه قرار بدهد.

ضرورت گرامی‌داشت سالروز رژه تاریخی هوانیروز ارتش در محضر امام خمینی (ره) در قم

امیر قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی در جمع مردم قم با اشاره به رژه تاریخی هوانیروز در روز ۱۹ تیر سال ۱۳۵۸ در قم اظهار داشت: در بدو انقلاب، چپی‌ها و احزاب خاص فعالیت داشتند و عده‌ای نیز زمزمه انحلال ارتش را سر می‌دادند، اما بیعت ارتش با حضرت امام (ره) نقطه عطفی بود که موجب اعتماد ایشان به ارتش و جانفشانی ارتش برای امام شد.

وی گفت: بخشی از فرماندهان ارتش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با حضرت امام (ره) در ارتباط بودند و اعلامیه‌های ایشان را با هلیکوپتر از نجف به ایران می‌آوردند.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی مبنی بر اتکال به خدا، رهبری حضرت امام و پیشتازی روحانیت و حضور حداکثری مردم در صحنه، عنوان کرد: ارتش هم بخشی از مردم بود که در دامان امام تربیت شده به ایشان وفادار بود.

وی افزود: با طرح ریزی شهید فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده هوانیروز در مورد رژه هوانیروز و موافقت حضرت امام (ره)، پیش بینی شد که حدود ۱۰۰ فروند هلیکوپتر در محضر ایشان در قم رژه بروند و البته به دلیل شرایط خاص، این رژه با نیمی از بالگردها برگزار شد و حضرت امام (ره) در طول رژه دستشان به علامت رضایت، بالا بود.

امام به ارتش اعتماد کرد و رژه شکل گرفت

امیر قربانی گفت: با اینکه چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود و امکان هر گونه اقدام امنیتی وجود داشت، اما امام به ارتش اعتماد کرد و رژه شکل گرفت و حتی ایشان در جواب درخواست دیدار جمعی از خلبانان، خواستند رژه یک بار دیگر تکرار شود.

وی با اشاره به روزهای تاریخ ساز ۱۵ خرداد و ۱۹ دی قم، خاطرنشان کرد: روز ۱۹ تیر که یادآور رژه تاریخی هوانیروز در محضر امام خمینی (ره) در قم است، بایستی گرامی داشته شود و در این روز از اعتماد بزرگ امام به فرزندان ارتشی خویش، یاد کنیم.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره با ایثارگری‌های این نیرو، گفت: هوانیروز قبل از شروع جنگ تحمیلی در آزاد سازی پاوه و سرکوب غائله‌های ضدانقلاب در برخی شهرها، نقش مؤثری داشت و تقدیم ۴۳ شهید خلبان و مهندس پرواز در آن ایام، شاهدی بر ایثارگری هوانیروز است.

وی ادامه داد: ارتش بعث عراق صدام در روزهای اول جنگ که هجمه سنگینی را علیه مرزهای ما آغاز کرد، هوانیروز را نادیده می‌گرفت و به گواهی شهدای والامقامی همچون شهید شیرودی و شهید کشوری، در سه روز نخست جنگ، روزانه حدود ۵۰ تانک دشمن توسط این نیرو منهدم می‌شد.

هوانیروز در جریان عملیات مرصاد کمر منافقان را شکست

امیر قربانی با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۸ هزار شهید ارتش گفت: اعتماد امام به ارتش موجب شد که ارتش تا آخرین لحظه در رکاب ایشان بماند تا جایی که قهرمانانی بودند که علیرغم تهدید ضدانقلاب و کموله به امام توهین نکردند و سر از بدنشان جدا شد و یا زنده زنده در حالی که مشغول نماز بودند، پوستشان را کندند.

وی افزود: هوانیروز در جریان عملیات مرصاد کمر منافقان را شکست و اعتماد امامین انقلاب به ارتش، موجب اقتدار روزافزون این نیرو در نظام اسلامی شده است.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به اینکه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتمندترین ناوگان خاورمیانه در غرب آسیاست، گفت: ما تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کردیم، چون راهبرد ما «اشداء علی الکفار» است؛ امروز هوانیروز به سامانه‌های تسلیحات دورزن، نقطه زن و هوشمند مجهز شده و سامانه‌های نصب شده روی بالگردها، استکبار را به لرزه در آورده است.