کشتی ایران - ترکمن وارد ناوگان کشتیرانی دریای خزر می شود

جمشید خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با تحویل گیری این کشتی مجموع ناوگان کشتیرانی دریای خزر به 10فروند افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: برای ساخت این چهار فروند کشتی تسهیلات 9ساله با بهره شش و نیم درصد از محل صندوق ذخیره ارزی به مبلغ 48میلیون دلار دریافت شده است.

خلیلی با اشاره به اینکه این شرکت آمادگی افزایش ناوگان کشتیرانی دریای خزر در صورت تامین منابع را دارد، تصریح کرد: در صدد تشویق صاحبان بارهای صادراتی هستیم.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با بیان اینکه طبق تعهد صورت گرفته با وزارت بازرگانی خطوط منظم کشتیرانی در استان های شمالی راه اندازی شده است یادآور شد: با ایجاد این خطوط زمان حرکت کشتی ها مشخص است.

وی اذعان داشت: سیاست تشویق صاحبان بارهای صادراتی برای شروع صادرات محموله های خود به کشورهای GIS در اولویت برنامه های سازمان است.

خلیلی با اعلام این مطلب که واردات کالاهای غیر نفتی از دریای خزرحدود 6 میلیون تن در سال است، اظهار داشت: سالانه قریب به 500 هزار تن صادرات از دریای خزر صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که میزان حمل و ترانزیت بار در دریای خزر چه میزان است، بیان داشت: تلاش می شود محموله هایی که از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین ترانزیت می شوند از طریق کریدور شمال - جنوب به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان ترانزیت شوند.

خلیلی یادآور شد: در این راستا سال گذشته حدود 7 هزار کانتینر 20 فوت از چین به باکوی آذربایجان منتقل شد که این فرآیند نیز روبه افزایش است.