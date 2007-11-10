زیر ساختهای شبکه ریلی کشور کامل نیست

سعید احمدی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری در توضیح بیشتر موضوع مذکور افزود: این مسئله به این دلیل است که 97 درصد کالاهای کشور از طریق جاده به اقصی نقاط کشور ترانزیت می شود.

وی خاطر نشان کرد: عواملی چون افزایش مصرف سوخت و تلفات جاده ای به دلیل حمل و نقل جاده ای روبه فزونی است.

معاون بازرگانی شرکت حمل و نقل ریلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه این شرکت جهت تکمیل و تسهیل سیستم دریایی و ریلی در کشور تشکیل شده است تصریح کرد: وظیفه این شرکت جابجایی کالا و کانتینر با استفاده از ریل است.

احمدی نسب با بیان اینکه 454 واگن حمل کانتینر و کالا توسط شش شرکت حمل و نقل ریلی در ایران جابجا می شود، یادآور شد: 49 درصد سهام شرکت متعلق به راه آهن و 51 درصد متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر این مهم که حمل و نقل ریلی در دنیا عهده دار اصلی حمل و نقل در کشورهاست سهم حمل و نقل ریلی در حمل کالاهای ایرانی را بسیار ناجیز دانست.

به گفته وی شرکت های حمل و نقل دریایی در دنیا حمل و نقل کالاهای کشتی را به صورت ریلی انجام می دهند.

احمدی نسب در پایان آمادگی شرکت های حمل و نقل ریلی را برای احداث جاده در دریا و کمک به ترانزیت کالا به کشورهای منطقه اعلام کرد.