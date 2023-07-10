حضور ۲ گلستانی در تیم ملی سپک تاکرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره رقابتهای جهانی سپک تاکرا در شهر کورات کشور تایلند برگزارمی شود.
در این مسابقات که از هجدهم تیر آغاز شده است تا بیست و چهارم به طول میانجامد ۳۵ کشور با یکدیگر رقابت میکنند.
تیمهای ملی آقایان کشورمان در بخشهای ۴ نفره، هوپ تاکرا، رگو و تیم ایونت (بزرگسالان، زیر ٢٣ و زیر ٢١ سال) در برابر حریفان به میدان میروند.
استان گلستان در تیم ملی اعزامی به این رقابتها ۲ نماینده دارد، علی فولادی راد به عنوان مربی و امیر حسین قرنجیک به عنوان بازیکن تیم ملی کشورمان را در این مسابقات همراهی میکنند.
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