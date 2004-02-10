هواپيما ي سقوط كرده روسي بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از رويترز، هواپيماي شركت كيش اير كه ساعاتي پيش شارجه را به مقصد كيش ترك كرده بود در نزديكي آبهاي خليج فارس سقوط كرد. شاهدان گفتند كه فقط قطعات آتش گرفته اي از اين هواپيما باقي مانده است. هنوز تعداد دقيق كشته شدگان دردسترس نيست.

يكي از شاهدان گفت: فقط بخش هاي كوچكي از دم هواپيما باقي مانده و به نظر نمي رسد كه تعداد زيادي از مسافران زنده مانده باشند. امداد گران در حال جستجوي افراد هستند.

وي افزود: هواپيما در نزديك منطقه تارماك (tarmac) سقوط كرده و پليس تيم هاي جستجو را به منطقه فرستاده است.خبرگزاري امارات اعلام كرد كه اين هواپيما داراي 40 مسافر بوده است در حالي كه دقايقي پيش اعلام شده بود كه اين هواپيما داراي 60 مسافر بوده است. برخي منابع امنيتي اعلام كردند كه هواپيما يك هواپيماي جت روسي با 35 مسافر بوده است. نوع هواپيما مشخص نشده است.