برترين هاي دومين دوره مسابقات بين المللي شطرنج فجر نوجوانان معرفي شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، در رده سني زير 8 سال برنا صمدي با 9 امتياز به مقام قهرماني رسيد و امير مسعود مرادي با 8 و علي انصاري با 7 امتياز دوم و سوم شدند. در رده سني زير 10 سال صالح ميرزايي با 9 امتياز قهرمان شد. هومن مافي با 5/7 امتياز دوم شد و مهدي حسين پور، غزل حكيمي فرد و آرش پور حسن با 7 امتياز مشتركا سوم شدند.

در رده سني زير 12 سال جاويد شيرين اف از جمهوري آذربايجان با 7 امتياز قهرمان شد . اياز محمد اف هموطن وي و امير عظمتي از كشورمان با همين تعداد امتياز دوم و سوم شدند. ارش عبدالله زاده با 5/7 امتياز دوم شد و همايون توفيقي همين امتياز در رتبه سوم ايستاد.

مراسم اختتاميه رقابتها عصر ديروز در محل فدراسيون برگزار شد و طي ان به نفرات برتر ( اول تا سوم) به ترتبي مبلغ 500،300 و 200 دلار جايزه به همراه كاپ و مدالهاي قهرماني اهدا شد .

گفتني است اين رقابتها با همكاري موسسه تنظيم و نشر اثار حضرت امام (ره) به مدت 6 روز درمحل فدراسيون شطرنج برگزار شد.