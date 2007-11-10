مرکز نانوتکنولوژی منطقه غرب کشور در دانشگاه کردستان تاسیس شد

دکتر غلامحسین کریمی دوستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: دانشگاه کردستان در زمینه نانوتکنولوژی آن چنان خوب کار کرد که مر کز نانوتکنولوژی غرب کشور در این دانشگاه تاسیس شد.

وی ادامه داد: رشته نانوتکنولوژی رشته است جدید و هم اکنون در مجامع علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با توجه به سوابق و تجاربی که اساتید برجسته شاغل در دانشگاه کردستان در آن داشتند هم اکنون علاوه بر تدریس این رشته در دانشگاه کردستان مرکز تحقیقاتی و پژوهشی آن هم فعال است.

کریمی دوستان خاطرنشان کرد: دیگر هیچ کس نمی تواند منکر تاثیر علم نانوتکنولوژی در زندگی خود باشد و هم اکنون کاربرد این علم در تمامی لایه های زندگی روزمره انسان ها به خوبی مشخص است.

کریمی دوستان در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه کردستان در زمینه علمی در کشور افزود: دانشگاه کردستان هم اکنون در رشته های فیزیک، شیمی و الکترونیک از دانشگاه های برتر کشور است که نمونه بارز این مدعا در پذیرش دانشجویان با رتبه های برتر در آزمون کنکور سال جاری است.