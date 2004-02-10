به گزارش خبرگزاري مهر، خليل علي محمدزاده فضاي انتخابات ميان گروهها را در وضع كنوني فعال، منطقي و با نشاط عنوان و ابراز اميدواري كرد اين فضا روز به روز براي بسيج حضور گسترده مردم در انتخابات، كارآمدي و اثربخشي لازم را ايفا كند.

وي خاطرنشان كرد: گر چه در مقدمات ورود به انتخابات هفتم حوادث تلخي روي داد اما مسئولان نظام و عقلاي گروهها نشان دادند كه بيشتر دنبال خدمت هستند تا رسيدن به قدرت.

علي محمدزاده با اشاره به اينكه در سالهاي اخير همواره عده اي به بهانه ها و پوشش هاي مختلف مسير جدايي از انقلاب، امام و ارزشها را پيمودند، تصريح كرد: اين عده از رهگذر انتخابات هم آرزوي به بن بست كشاندن نظام اسلامي را داشتند لكن خيلي زود، خود به خط آخر رسيدند.

وي صداقت، شهامت و امانت داري روساي قواي مجريه و مقننه را ستود و خاطرنشان كرد: احقاق حق بخش مهمي از رد صلاحيت شدگان در سايه اطاعت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و عدم توجه به فشارهاي شديد تندروهاي مدعي اصلاح طلبي حاصل شد.

وي تحريم انتخابات از سوي برخي گروهها را بي تدبيري خواند و گفت: اين گروهها بهتر است با تصحيح اشتباه خود به صفوف متحد ملت برگردند.

دبيركل انجمن اسلامي دانشجويي و دانش آموختگان دانشگاههاي علوم پزشكي با اشاره به اينكه برآوردها حاكي از آن است كه عقلانيت سياسي جامعه نسبت به گذشته افزايش چشمگيري يافته است، افزود: حاكميت چنين وضعي، انتخاب شايستگان از هر گروهي را به دنبال خواهد داشت.

وي اتكاء به شيوه هاي علمي و خردمندانه را در تسريع حل مشكلات مردم و تامين نيازهاي جامعه ضروري دانست و اظهار داشت: احترام به ملت اقتضاء مي كند كه با اعتدال و دانش، رفاه عمومي را گسترش دهيم.

