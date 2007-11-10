وزیر دفاع: دیپلماسی دفاعی ایران مبتنی بر گسترش صلح و امنیت پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پس از یک دیدار رسمی سه روزه با بدرقه رسمی وزیر دفاع ارمنستان ایروان را به مقصد تهران ترک کرد.

سردار نجار پیش از ترک ایروان، در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری ارمنستان و رضایت از گفتگوها و توافقات به عمل آمده میان دو کشور بر ضرورت اعتماد سازی و ثبات گرایی در منطقه تاکید کرد.

وزیر دفاع افزود: مسائل مورد علاقه در کشور، آخرین تحولات منطقه و بررسی چالش های امنیتی از مهمترین محورهای گفتگو با مقامات سیاسی - دفاعی این کشور بود.

سردار نجار پیگیری توافق های دو کشور در جریان سفر دکتر احمدی نژاد به ارمنستان به عنوان یکی از اهداف سفر به این کشور یاد کرد و اظهار داشت: آخرین وضعیت توافقات میان ایران و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفت و تفاهمنامه همکاری دفاعی میان دو کشور به امضا رسید.

وی افزود: تجربیات و توانمندی های بالقوه و بالفعل دو کشور زمینه مطلوبی را برای گسترش همکاری مشترک در بخش های مختلف فراهم کرده است.

وزیر دفاع رویکرد مشترک دو کشور را حرکت در مسیر گفتگو و مفاهمه و مشارکت و تلاش برای تقویت هر چه بیشتر صلح و ثبات ذکر کرد و افزود: کشورهای منطقه برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به امنیت و همکاری سازنده نیاز دارند.

وزیر دفاع با تشکر از مهمان نوازی گرم دولت و ملت ارمنستان از هموطنان ارامنه به عنوان جلوه های صداقت، درست کاری و نیکی یاد کرد و تصریح کرد: پیوند دو ملت پشتوانه محکم تعاملات فعال و مثبت دو دولت ایران و ارمنستان است.

سردار نجار با بیان اینکه در ملاقات با نخست وزیر ارمنستان، از طرف داوودی معاون اول رئیس جمهور ایران از وی برای سفر به تهران دعوت به عمل آمد گفت: آینده روابط دو کشور رو به گسترش است و ایران و ارمنستان الگوی مطلوبی از همکاری ملت ها و دولت ها به شمار می رود.

سردار نجار در سفر سه روزه خود به ایروان ، با روبرت کوچاریان رئیس جمهور، سرژ سرکیسیان نخست وزیر و ژنرال میکائیل هاروتیونیان وزیر دفاع این کشور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

در این سفر همچنین یادداشت تفاهمنامه همکاری دفاعی دوجانبه به امضا وزرای دفاع ایران و ارمنستان رسید.