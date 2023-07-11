به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور با محوریت جمع بندی نظرات پیشنهادی در خصوص مدیریت واحد شهری و برنامه هفتم توسعه کشور در شهر تبریز به مدت دو روز برگزار میشود.
مهدی چمران رئیس مجمع مشورتی در این رابطه گفت: در روز نخست اجلاس کمیسیونهای تخصصی مجمع تشکیل جلسه میدهند و هر یک از چهار کمیسیون تخصصی مجمع به صورت مجزا نسبت به موارد دستورکار خود پیشنهادات مطروح را بررسی کرده و نتیجه نظرات اعضا را به صورت گزارش در صحن اعلام خواهند کرد.
مهدی چمران افزود: روز پنج شنبه اجلاس با حضور مسئولین استان آذربایجان شرقی و رؤسای شوراهای شهرهای مراکز استانهای کشور به کار خود ادامه میدهد؛ در این روز رؤسای کمیسیونهای مجمع گزارش مصوبات کمیسیون را قرائت و نظرات اعضا نیز مطرح میگردد که در جمع بندی نهایی مجموعه پیشنهادات در یک قالب مشخص برای دولت، مجلس و شورای عالی استانها ارسال خواهد شد.
چمران تاکید داشت: برای برگزاری هرچه بهتر اجلاس شصت و هشتم دو ماه کار کارشناسی و سه جلسه آنلاین برگزار گردیده است که امیدواریم این زحمات در اجلاس تبریز به ثمرنشسته و این امکان فراهم شود که در برنامه هفتم توسعه از ظرفیت شوراها و مدیریت شهری به نحو شایسته ای استفاده شود.
لازم به توضیح است در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تعیین شاخصهای پیوست اجتماعی در طرحهای عمرانی، تدوین دستورالعمل آموزش شهروندی با همکاری دستگاههای ذیربطت و تعیین بستههای تشویقی در راستای فرزندآوری و جوان سازی جمعیت مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بازچرخانی آب در شهرها با هدف مصرف بهینه آب، ایجاد زیرساختهای تولید و بازیابی انرژی از پسماند، الزام دولت بر انجام تکالیف قانونی خود در موضوع کاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار میگیرد.
اولویت دادن به پروژههای محله محور – کوچک مقیاس، الزام دولت به پرداخت ۵۰ درصدی خود در احیای بافتهای فرسوده، گذاری دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداریها دستور جلسه کمیسیون توسعه و عمران شهری خواهد بود.
در نهایت در کمیسیون حقوقی و اقتصادی پیگیری تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، اجرای صحیح و کامل قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها و پایدارسازی نظام مالی شهرداریها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
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