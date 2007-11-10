790 مدرسه دو شیفته در تهران/ یک نوبته کردن بعضی از مدارس غیرممکن است

علی اصغر یزدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک نوبته کردن بعضی از مدارس تقریبا غیرممکن است، افزود: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس شهر تهران سعی دارد مدارس دونوبته را بخصوص آن دسته را که در جنوب شهر هستند و آسیب پذیرتر می باشند، ساماندهی کند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران دو شیفته بودن مدارس را یکی از آسیب ها در جهت یادگیری دانش آموزان و اختلال در وضعیت زندگی معلمان دانست و ادامه داد: در سال جاری 200 مدرسه دو نوبته در شهر تهران با ایجاد فضاهای جدید آموزشی یک نوبته شده اند.

وی در خصوص تخریب و نوسازی مدارس نیز اعلام داشت: در سال جاری 80 پروژه تخریب و نوسازی مدارس پرجمعیت یا با قدمت زیاد آغاز شد که 50 باب آنها تا پایان زمستان 86 و بقیه آنها تا مهر ماه سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از راه اندازی مدرسه دارالفنون تا سال تحصیلی 87-88 خبرداد و گفت: دارالفنون یکی از مدارس اسلامی و ایرانی با قدمت کهن است که با نگاه و رویکرد خاص در حال بازسازی است.

وی با بیان اینکه دارالفنون در حقیقت موزه علم و اندیشه است که از امیرکبیر به یادگار باقی مانده است، تصریح کرد: این مدرسه تا سال آینده آماده می شود و از اردیبهشت 87 از دانش آموزان نخبه در این مدرسه ثبت نام خواهد شد.