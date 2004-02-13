مجازات ربا خواران حرفه اي بايد تشديد شود

دكتر محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با وجود اينكه تشديد مجازات براي تمامي كساني كه مبادرت به ربا خواري در جامعه مي كنند نمي تواند موثر واقع شود اما براي عده اي كه به صورت حرفه اي به اين كار مشغول هستند قطعا مي تواند تاثير گذار و مفيد مواقع مي شود .

وي رواج پديده ربا خواري را متاثر از عوامل اقتصادي ، فرهنگي اجتماعي و قضايي دانست و افزود : به طور حتم توجه به يكي از اين قلمروها به تنهايي نمي تواند براي مقابله با اين پديده موثر واقع شود و همچنان جامعه با اين معظل مواجه خواهد بود .

وي وضعيت اقتصادي جامعه را يكي از عوامل گسترش اين پديده ذكر كرد و گفت : وضعيت اقتصادي نا مناسب در جامعه عاملي شده تا برخي مردم از طريق ربا خواري و با هدف كسب منابع عظيم به ربا خواري بپردازند تا از اين طريق بهبودي در شرايط مالي خود ايجاد كنند .

خوش چهره گفت : با توجه به اينكه كسب منابع مالي از طريق ربا خواري تا حدود بسياري ساده انجام مي شود اين امر عاملي شده تا امروزه ربا خواري تا حد بسياري در جامعه گسترش پيدا كند .

وي با اشاره به ناكارآمدي سيستم بانكي در كشور گفت : امروزه ناكارآمدي سيستم بانكي در تامين نيازهاي مردم عاملي براي گسترش شبكه هاي ربا خواري در جامعه شده است بنابراين توجه به اين سيستم در كشور الزامي و ضروري است تا بتوان در جهت كاهش و از بين رفتن چنين شبكه هاي اقدامات لازم را انجام داد .