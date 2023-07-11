به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای قرارگاه عملیاتی تخصصی مسجد جامعه پرداز قم با دریافت حکم انتصاب از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز به کار کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در حکم انتصاب اعضای شورای قرارگاه عملیاتی تخصصی مسجد جامعه پرداز، تمرکز بر شکل گیری شبکه کنشگران جهاد تبیین با محوریت مساجد استان در سطح محله‌ها، زمینه‌سازی برای تشکیل هسته‌های تربیت‌محور در سطح مساجد و مدارس و محله‌ها، ارتقای کمی و کیفی مناسبت‌های دینی و انقلابی و ملی با محوریت دستیابی به گفتمان مشترک و تعالی حکمرانی مردمی از طریق احیای کارکردهای مسجد جامعه پرداز را مورد تأکید قرار داد.

حجت‌الاسلام شعبان‌زاده در این نشست، احیای پیوندهای اجتماعی در خانواده بزرگ شبکه امامت استان، ایجاد گفتمان مشترک حور محور امر ولی در شبکه امامت و مساجد استان و ارائه خدمات اجتماعی و حاکمیتی که به مساجد تعلق می‌گیرد را از مهم‌ترین برنامه‌های این قرارگاه برشمرد.