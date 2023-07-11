۳ مسافر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در تنکابن فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر ساداتی گفت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک ۳ جوان ۲۵ تا ۳۰ ساله اهل استان البرز در تنکابن، بلافاصله مأموران واحد گشت پاسگاه دو هزار و پلیس آگاهی شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: برابر بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی، علت مرگ مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی عنوان شد.

وی با بیان این که این افراد برای تفریح و گردش به این شهرستان مسافرت کرده بودند، افزود: علت تامه دقیق این حادثه در دست بررسی است.

سرهنگ ساداتی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و مراقبت از فرزندان خود در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه مورد مشکوک سریعاً مراتب را مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.