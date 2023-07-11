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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۷:۴۳

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی مازندران:

۳ مسافر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در تنکابن فوت کردند

۳ مسافر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در تنکابن فوت کردند

تنکابن- معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران از مرگ سه جوان البرزی بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در شهرستان تنکابن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر ساداتی گفت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک ۳ جوان ۲۵ تا ۳۰ ساله اهل استان البرز در تنکابن، بلافاصله مأموران واحد گشت پاسگاه دو هزار و پلیس آگاهی شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: برابر بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی، علت مرگ مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی عنوان شد.

وی با بیان این که این افراد برای تفریح و گردش به این شهرستان مسافرت کرده بودند، افزود: علت تامه دقیق این حادثه در دست بررسی است.

سرهنگ ساداتی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و مراقبت از فرزندان خود در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه مورد مشکوک سریعاً مراتب را مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5833319

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