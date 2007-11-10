معاون وزیر نیرو در گفتگو با مهر : چینی ها بزرگترین سد جهان را در ایران می سازند

رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: مذاکرات برای احداث این سدها با سرمایه گذاران کشورهای مذکور درحال انجام است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: اولویت وزارت نیرو احداث سد رودبار لرستان بود که خوشبختانه قرارداد فاینانس آن هفته گذشته با سرمایه گذاران چینی به امضاء رسید؛ این در حالی است که قرارداد سد رودبار لرستان به ارزش ۳۰۰میلیون یورو با کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایرانی وچینی منعقد شده است.

وی تصریح کرد: پس از امضای قرارداد سد رودبار لرستان، هدف ما احداث سدهای بختیاری و خرسان است که در این راستا چند شرکت از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری به وزارت نیرو رجوع کرده و مذاکرات با آنها شروع شده است.

به گفته زرگر، احداث سدهای برقابی به بالای 700 تا 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.

به گزارش مهر، نیازهای سرمایه گذاری در "سد و نیروگاه بختیاری" ۱‎/۲میلیارد یورو "سد و نیروگاه خرسان" ۳۰۰میلیون یورو است ذکر کرد،اما نام شرکت های مذکور را اعلام نکرد.

قدرت پیش بینی شده نیروگاه های بختیاری و خرسان به ترتیب ۱۵۰۰و ۳۰۰مگاوات است. ضمن اینکه سد بختیاری پس از ساخت با ۳۱۵متر ارتفاع، بلندترین سد جهان خواهد بود و موجب جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه بختیاری به مخزن سد « دز» و در نتیجه سبب افزایش عمر سد یادشده و نیروگاه آن خواهد شد.