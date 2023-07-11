هوای ساوجبلاغ ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۷۱، ۱۵۳ و ۱۲۷ است که بر این مبنا کیفیت هوای اشتهارد در وضعیت قابل قبول، نظرآباد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ساوجبلاغ در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر این اساس ساکنان ساوجبلاغ به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.