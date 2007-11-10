به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بابایی - مسئول روابط عمومی مجامع کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان کشور در تماس با "مهر" گفت : طی جلسه ای که پس از برگزاری نشست "بررسی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در خبرگزاری مهر" میان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دبیر شورای سیاستگذاری مجامع کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان برگزار شد، دکتر خرمشاد اعلام کرد، مجامع کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان نقش پر رنگی در جهت دهی فرهنگی دانشجویان دارد و مجامع دارای نقش یک هدایتگر و حامی فعالیت های فرهنگی دانشجویی است.

همچنین دکتر محمد باقر خرمشاد به فعالان فرهنگی توصیه کرده است نوآوری و حرکت در خط ابداع را به عنوان محور فعالیت های مجامع کانونهای فرهنگی هنری قرار دهند.

مسئول روابط عمومی مجامع کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان گفت: دکتر خرمشاد در پاسخ به این موضوع که فعالیت های کانونهای دانشجویی موسیقی در دانشگاهها با نوسان روبرو است و دستخوش برخوردهای سلیقه ای شده است، اعلام کرد، بحث موسیقی در دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال طرح است تا راهکارهای ساماندهی بحث موسیقی در دانشگاهها بررسی و تدوین شوند.

بر طبق این گزارش، دکتر خرمشاد از مجامع کانونهای فرهنگی هنری خواسته است تا شیوه نامه ای برای شناسایی، حمایت و تشویق دانشجویان نخبه فرهنگی تهیه کنند.