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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۳

استاندار گلستان خبر داد؛

سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در نهضت ملی مسکن گلستان

سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در نهضت ملی مسکن گلستان

گرگان -استاندار گلستان گفت: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پروژه نهضت ملی مسکن استان گلستان سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه اظهار کرد: طی دیدار با مدیر عامل هلدینگ ساختمانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، توافق شد توسط این هلدینگ در پروژه نهضت ملی مسکن استان گلستان سرمایه گذاری صورت گیرد.

استاندار گلستان اظهار گفت: حضور بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی انقلابی، در پروژه تأثیرگذار نهضت ملی مسکن مایه مسرت است.

وی افزود: به دنبال افزایش سهمیه خود مالکی در استان هستیم چرا که تجربه استان در این زمینه مطلوب بوده و همچنین در راستای مسکن حمایتی و جوانی جمعیت متقاضی لازم در استان وجود دارد و در صورت وجود زمین اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5833352

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