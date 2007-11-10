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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

واردکنندگان مشروبات الکلی10 برابر قیمت بین المللی این کالا جریمه می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی گیلان گفت: توزیع و واردکنندگان مشروبات الکلی خارجی به 10 برابر قیمت بین المللی هر مشروب جریمه می شوند.

سرهنگ پاسدار یداله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: برابر قانون جدید که امسال ابلاغ شده، افرادی که مشروبات الکلی خارجی وارد و توزیع می کنند، علاوه بر این که به 10 برابر قیمت بین المللی آن مشروب جریمه می شوند، کلیه اماکن مرتبط با تولید مشروبات الکلی، توسط مسئولان قضایی ضبط و با مجرمین به شدت برخورد می شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی گیلان همچنین از توقیف 35 هزار لیتر مشروبات الکلی داخلی و بیش از 30 هزار قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در سال جاری در این استان خبر داد و افزود: در این ارتباط مجرمین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی ادامه داد: با تلاش رده های اطلاعاتی و انتظامی پلیس گیلان خوشبختانه ورودی مشروبات الکلی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

کد مطلب 583336

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