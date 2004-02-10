امروز وقت آن است كه دلسوختگان واقعي مظلومان از هر قوم و قبيله از جنايات ستمگران پرده بردارند

بسم الله الرحمن الرحيم

« ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم »

با حول و قوة خداوند متعال و عنايات و رحمت خاصش كه از اول انقلاب شامل حال اين ملت شجاع انقلابي و در عين حال مظلوم در طول تاريخ بوده و اميد است با ادعية خاصة ولي الله الاعظم - ارواحنا فداه - اين نعمت بزرگ مستدام باشد ، يك سال ديگر از - انقلاب متكي به خداوند تعالي با سرافرازي و بلند قامتي گذشت ؛ و بيست و دوم بهمن 63 - يوم الله - با همة نشيب و فرازها فرارسيد و توطئه هاي روز افزون جهانخواران و انگلهاي متكي به آنان كه دراين سال به اوج خود رسيد و هريك براي سركوب و انزواي يك رژيم كافي بود ، با دست تواناي خداوند قادر يكي پس از ديگري خنثي شد . . .

امروز كه نسيم بيداري در سراسر جهان وزيدن گرفته و توطئه هاي فريباگر ستمكاران تا حدودي فاش شده است ، وقت آن است كه دلسوختگان واقعي مظلومان از هر قوم و قبيله و در هر مرز و بوم با قلم و بيان و انديشه و فكر از جنايات ستمگران در طول تاريخ سياه آنان پرده بردارند و پرونده هاي تجاوز آنان را به ساكنين اين سياره ارائه دهند . و علما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسلام بزرگ يكدل و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت سلطة ظالمانة اين اقليت حيله باز و توطئه گر كه با دسيسه ها و جنجال ها سلطة ظالمانة خود را بر جهانيان گسترده اند ، بپا خيزند و با بيان و قلم و عمل خود خوف و هراس كاذبي را كه بر مظلومان سايه افكنده است ، بزدايند . . .