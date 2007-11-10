این مترجم دیروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات، با بیان این مطلب افزود: برگزاری جداگانه این دو نمایشگاه به سود هیچ کدام نیست؛ چون کسانی که به دیدن نمایشگاه کتاب می آمدند می توانستند در همان فرصت از نمایشگاه مطبوعات هم بازدید کنند. اساساً جذابیت نمایشگاه کتاب به همجواری اش با مطبوعات است. البته شاید مسئولان با بررسی نتایج ناموفق برگزاری مستقل نمایشگاه مطبوعات نظرشان را تغییر دهند و این دو را به صورت همزمان برگزار کنند. به هر حال نمایشگاه مطبوعات امسال انتظارات من را برآورده نکرد.

وی افزود: ما تجربه برگزاری مشترک نمایشگاه های مطبوعات و کتاب را سالهاست که داریم و این فرصتی برای مطبوعات بود تا در نمایشگاه کتاب، عیبهایشان را اصلاح کنند. کنار گذاشتن چنین تجربه ای کاری اشتباه بود. شاید اگر این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه کتاب و در مصلی تهران برگزار می شد، استقبال علاقمندان هم بیش از این می بود.

امرایی اضافه کرد: علاوه بر این، برگزاری دو نمایشگاه به صورت ناهمزمان هزینه های اضافی برای مردم، نویسندگان و کل جامعه در پی دارد.

وی قرار دادن نشریات ادبی را در طبقه زیرزمین یکی از سالنهای مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری، بدون توجیه خواند و گفت: واقعاً برای کسی که به دنبال بازدید از غرفه نشریات ادبی است، یافتن آنها کار سختی است. ضمن اینکه در همان سالن هم به جز چند نشریه ادبی، جریده دیگری به چشم نمی خورد و این به کم بودن تعداد این گونه نشریات برمی گردد. البته تعدادی از نشریات ادبی در این نمایشگاه شرکت نکرده اند که دلیل این کار را نمی دانم.

اسدالله امرایی که دیروز از نمایشگاه بازدید کرد، تعداد بازدیدکنندگان آن را کمتر از حد انتظار خواند و اضافه کرد: با توجه به تعطیلی روز جمعه و واقع بودن محل برگزاری نمایشگاه در مرکز شهر، تعداد بازدیدکنندگان بسیار کمتر از حد انتظار است.