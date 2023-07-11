ماندگاری هوای گرم در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا اواخر هفته در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن ماندگاری هوای گرم و در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۹ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.