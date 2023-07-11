کانکس فروشگاهی؛ ایده ای برای کسب درآمد با کمترین سرمایه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز، فروشگاه‌های موقت و کانکس‌های فروشگاهی به عنوان راهکاری سریع و کارآمد در مواقع اضطراری، رویدادهای خاص، یا حتی فروش فصلی در نظر گرفته می‌شوند. در این مقاله، به بررسی جزئیات خرید کانکس فروشگاهی می‌پردازیم و در خصوص موارد زیر توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

کانکس فروشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟

ویژگی کانکس فروشگاه (کیوسک فروشگاهی)

مشخصات فنی طراحی انواع کانکس تجاری

ویژگی کانکس‌های فروشگاهی

انواع کانکس فروشگاهی

قوانین نصب کانکس فروشگاهی

قیمت کانکس فروشگاهی

کانکس فروشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟

کانکس فروشگاهی یا کیوسک فروشگاهی Shop Kiosk در حقیقت به نوعی از کیوسک‌های شهری با ابعاد بزرگ و کوچک گفته می‌شود که به منزله ارائه خدمات فروشگاهی در سطح شهر مستقر می‌شوند. این کانکس‌ها را می‌توان در تمامی زمینه‌های تجاری اعم از فست فود، کافی شاپ، بستنی فروشی، کتاب فروشی و … در سطح شهر مشاهده کرد.

ویژگی کانکس فروشگاه (کیوسک فروشگاهی)

در ساخت و طراحی کانکس‌های فروشگاهی، مواردی لحاظ شده است که باعث برتری این سازه‌ها می‌شود.

قابلیت جابجایی آسان

عایق صوتی و دما

قیمت بصرفه نسبت به نمونه سنتی آن

قابلیت سفارشی سازی در طرح و انواع مختلف

وزن سبک

مقاوم در برابر زلزله تا ۱۰ ریشتر

مشخصات فنی طراحی انواع کانکس فروشگاهی

اگر قصد خرید کانکس فروشگاهی را دارید باید در گام اول در رابطه با مشخصاتی نظیر ابعاد و اسکلت بندی، انواع جنس محصول و … اطلاعاتی جامع را بدست آورید.

اسکلت بندی و ابعاد کانکس فروشگاهی

در طراحی و تولید انواع کیوسک فروشگاهی، نمی‌توان ابعاد خاصی را مدنظر قرار داد (به جهت کاربری آن و نحوه تولید محصول به شکل سفارشی سازی شده)، این کانکس‌ها بسته به نظر کارفرما از کوچک‌ترین ابعاد ۲*۲ تا ابعاد وسیع‌تر مانند هایپرمارکت های بزرگ سطح شهر یا مجموعه‌های تجاری، طراحی و ساخته می‌شوند.

جنس اسکلت بندی و شاسی این محصولات از پروفیل‌های آهنی بوده که می‌توان ابعاد آن را براساس نیاز سازه و ابعاد آن، متغیر دانست.

جنس و مواد اولیه

به جهت طراحی و تولید انواع کیوسک فروشگاهی از متریال های مختلف می‌توان استفاده کرد، البته جنس این مواد اولیه با توجه به کارکرد کیوسک و نظر خریدار متفاوت است. خریداران می‌توانند جنس تمامی ملزومات و اتصالات نظیر سقف، کف، دیواره‌های داخلی و خارجی و … را بر اساس سلیقه خود انتخاب کنند.

در خصوص جنس و مواد اولیه باید به نکات زیر در هر بخش توجه کرد:

جنس کف کانکس: در پوشش کف انواع کانکس سیار فروشگاهی می‌توان از سرامیک یا PVC استفاده کرد، چرا که این متریال های کف سازی علاوه بر استحکام بالا و مقاومت در برابر ضربه و پوسیدگی، به راحتی قابل شستشو و عایق هستند.

جنس سقف و بدنه کانکس فروشگاهی: درباره انتخاب بهترین متریال سقف و بدنه خارجی، جنس کامپوزیت آلومینیوم بسیار توصیه می‌شود، چرا که این جنس علاوه بر مقاومت بالا، قابلیت سفارشی سازی دارند و جلوه زیبایی به سازه می‌دهند.

نکته حائز اهمیت این است که اگر بناست سازه شما در محیطی با تغییرات آب و هوایی بسیار قرار گیرد، بهتر است از پانل های ساندویچی با فوم پلی یورتان به جهت پوشش دیواره‌ها و سقف استفاده کرد.

جنس درب و پنجره: در ساخت انواع کانکس مغازه‌ای (تجاری) در اغلب موارد به دلیل کاربری سازه از شیشه‌های سکوریت یا دوجداره UPVC استفاده می‌شود. همچنین به عنوان ملزومات امنیتی، اطراف سازه با استفاده از کرکره‌های برقی و درهای ضد سرقت پوشش داده شده است.

انواع کانکس فروشگاهی

حال که با ویژگی‌ها و ابعاد انواع سازه‌های پیش ساخته فروشگاهی آشنا شدیم، نوبت به آن می‌رسد تا در خصوص انواع آن صحبت کنیم. کانکس‌های فروشگاهی به دلیل کاربری تجاری و مغازه‌ای در کارخانجات تولید کننده کانکس، در طرح‌ها و انواع مختلف با امکانات ویژه طراحی و تولید می‌شوند. از جمله انواع کانکس فروشگاهی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کانکس نانوایی

کانکس کافی شاپ

کانکس بستنی فروشی

کانکس سوپرمارکت

کانکس فست فود

کانکس گل فروشی

کانکس فروشگاه بیمارستان

کانکس فروشگاهی در متراژ مختلف

کانکس نانوایی

کانکس نانوایی نوعی از کانکس‌های فروشگاهی قابل حمل که به صورت ویژه در خود دارای امکاناتی نظیر سیستم گرمایشی و سرمایشی، دستگاه پخت نان، انباری است که می‌تواند در ابعاد مختلف ساخته شوند.

کانکس کافی شاپ

کانکس کافی شاپ یا کانکس کافه سیار، دارای امکاناتی نظیر قهوه ساز، فر طبخ کیک و دسر، چای ساز، دستگاه حسابداری، یخچال فروشگاهی و … است که به کمک آن می‌توان انواع محصولات کافی شاپی و ویژه را به فروش رساند. این کانکس‌ها را می‌توان در ابعاد مختلف طراحی و تولید کرد و از آن هم به صورت ثابت می‌شود استفاده نمود و هم سیار.

کانکس بستنی فروشی

دارای مشخصاتی چون تعداد ۳ یخچال، اسکلت پیچ و مهره فلزی، پوشش بدنه ساندویچ پانلی با فوم پلی یورتان، پنجره‌های UPVC با شیشه دوجداره و امکانات حمل و نقل کانکس که می‌تواند به جابجایی آن کمک شایانی کند.

کانکس سوپرمارکت

یکی از کانکس‌های پرطرفدار و پر کاربرد که می‌توان از آن به عنوان کانکس مغازه‌ای هم یاد کرد، این کانکس‌ها دارای امکاناتی چون قفسه بندی، ۲ عدد یخچال سوپر مارکت، شیشه‌های سکوریت، کرکره برقی جهت حفاظت از سازه و … است این کانکس‌ها در اغلب موارد در ابعاد بزرگ طراحی شده و به صورت ثابت در محل قرار می‌گیرند.

و سایر کانکس‌ها که با توجه به کاربری خود دارای امکانات مختلفی هستند.

مجوزهای کانکس فروشگاهی

یکی از سوالاتی که شاید برای شما هم پیش آمده باشد، در خصوص مجوز نصب کانکس فروشگاهی (تجاری) است. تمامی این سازه‌های پیش ساخته تجاری نیاز به گرفتن مجوز از شهرداری و صنف کسب و کار هستند. مراحل گرفتن مجوز بدین صورت که سازمان شهرداری با مراجعه به محل استقرار کانکس (ثابت) و بر اساس المان‌هایی نظیر جلوگیری از سد معبر، رونق کسب و کار، عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان منطقه و … مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

در خصوص کانکس‌های فروشگاهی سیار به دلیل قرارگیری در رده کانکس سیار می‌توان بدون مجوز شهرداری و صرفاً با مجوز صنف مربوطه فعالیت را آغاز کرد.

قیمت کانکس فروشگاهی

در خصوص قیمت انواع کانکس فروشگاه (مغازه‌ای) باید به مواردی چون نوع کاربری، ابعاد سازه، متریال های موجود، امکانات داخلی و خارجی و … توجه کرد. در این خصوص می‌توانید با متخصصان و کارشناسان فروش در ارتباط باشید.

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شماره تماس برای سفارش فروشگاه پیش ساخته: ۰۵۱۳۶۲۲۸۸۰۰

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جمع بندی

در این مقاله در خصوص انواع کانکس فروشگاهی صحبت و درباره مزایا و کاربردهای خرید آن شما عزیزان را راهنمایی کردیم. در پایان در صورت داشتن سوالاتی در این باره با ما در قسمت نظرات همراه باشید.

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