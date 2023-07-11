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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

شرکت هنرمندان لرستانی در نمایشگاه ملی میراث‌فرهنگی همدان

شرکت هنرمندان لرستانی در نمایشگاه ملی میراث‌فرهنگی همدان

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از شرکت هنرمندان این استان در نمایشگاه ملی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باهدف ترویج هنر صنایع‌دستی، هنرمندان لرستان در نمایشگاه صنایع‌دستی استان همدان شرکت کردند.

وی اظهار کرد: هنرمندان صنایع‌دستی استان لرستان با در اختیار داشتن پنج غرفه در این نمایشگاه حضور یافتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه هنرمندان لرستانی در رشته‌های رودوزی‌های سنتی، چرم، پیکرتراشی، گلیم و محصولات عشایری در این نمایشگاه شرکت کردند، افزود: هدف از حضور در این نمایشگاه‌ها توسعه و ترویج رشته‌های بومی و سنتی صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال مولد و دیرپا و کمک به اقتصاد خانواده بخصوص زنان سرپرست خانوار است.

حسن‌پور، اضافه کرد: هفدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی استان همدان با شرکت ۳۱ استان کشور از تاریخ چهاردهم تا هجدهم تیرماه با حضور هنرمندان لرستانی، در محل نمایشگاه‌های دائمی استان همدان برگزار شد.

کد مطلب 5833446

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