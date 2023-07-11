به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باهدف ترویج هنر صنایع‌دستی، هنرمندان لرستان در نمایشگاه صنایع‌دستی استان همدان شرکت کردند.

وی اظهار کرد: هنرمندان صنایع‌دستی استان لرستان با در اختیار داشتن پنج غرفه در این نمایشگاه حضور یافتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه هنرمندان لرستانی در رشته‌های رودوزی‌های سنتی، چرم، پیکرتراشی، گلیم و محصولات عشایری در این نمایشگاه شرکت کردند، افزود: هدف از حضور در این نمایشگاه‌ها توسعه و ترویج رشته‌های بومی و سنتی صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال مولد و دیرپا و کمک به اقتصاد خانواده بخصوص زنان سرپرست خانوار است.

حسن‌پور، اضافه کرد: هفدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی استان همدان با شرکت ۳۱ استان کشور از تاریخ چهاردهم تا هجدهم تیرماه با حضور هنرمندان لرستانی، در محل نمایشگاه‌های دائمی استان همدان برگزار شد.