به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باهدف ترویج هنر صنایعدستی، هنرمندان لرستان در نمایشگاه صنایعدستی استان همدان شرکت کردند.
وی اظهار کرد: هنرمندان صنایعدستی استان لرستان با در اختیار داشتن پنج غرفه در این نمایشگاه حضور یافتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به اینکه هنرمندان لرستانی در رشتههای رودوزیهای سنتی، چرم، پیکرتراشی، گلیم و محصولات عشایری در این نمایشگاه شرکت کردند، افزود: هدف از حضور در این نمایشگاهها توسعه و ترویج رشتههای بومی و سنتی صنایعدستی، ایجاد اشتغال مولد و دیرپا و کمک به اقتصاد خانواده بخصوص زنان سرپرست خانوار است.
حسنپور، اضافه کرد: هفدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی استان همدان با شرکت ۳۱ استان کشور از تاریخ چهاردهم تا هجدهم تیرماه با حضور هنرمندان لرستانی، در محل نمایشگاههای دائمی استان همدان برگزار شد.
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