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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۶

امیررضا خادم :

لایحه بودجه 87 ظلمی بزرگ در حق فرهنگ کشور است

لایحه بودجه 87 ظلمی بزرگ در حق فرهنگ کشور است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از سهم ناچیز 3 الی 4 درصدی فرهنگ از بودجه سال آینده کشور از رایزنی کمیسیون متبوعش با هیئت رئیسه مجلس برای افزایش اعتبارات فرهنگی در لایحه بودجه خبرداد و در عین حال از نتیجه بخش بودن این تلاشها ابراز ناامیدی کرد .

امیر رضا خادم عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه فرهنگی کشور نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد یافته است، اما اگر این مقوله را با سایر محورهای بودجه قیاس کنیم؛ ظلم بزرگی به بخش فرهنگ شده است.

وی افزود: در چهار مقوله اصلی اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی بودجه، انتظار بر این بود تا 25 درصد سهم بودجه کشور به یکی از چهار محور اصلی آن که بخش فرهنگی است، برسد.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: مقوله فرهنگ تنها بین 3 تا 4 درصد سهم بودجه کشور را به خود اختصاص داده و انتظار 25 درصدی ما را برآورده نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای افزایش سهم فرهنگ از بودجه کل کشور کمیسیون فرهنگی مجلس راهکارهایی اندیشیده و در این باره با هیئت رئیسه مجلس جلساتی نیز داشته و دارد.

خادم در پایان خاطرنشان کرد: هیچ امیدی نسبت به افزایش سهم فرهنگ از بودجه کل کشور علیرغم برگزاری جلسات متعدد نداریم.

کد مطلب 583345

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