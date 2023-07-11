پیش بینی جمع آوری بیش از ۵۰ میلیارد زکات در گالیکش

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان حاذق خواه صبح سه شنبه در نخستین همایش تکریمی و تبلیغی زکات استان گلستان، اظهار کرد: با تلاش مجموعه کمیته امداد و همکاری شورای زکات بیش از ۴۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان گالیکش جمع آوری شد که این رقم یک میلیارد ریال بیشتر از میزان تعهد است.

فرماندار گالیکش افزود: امیدواریم با تلاش و همت عاملین زکات در شهرستان، میزان زکات امسال به بیش از ۵۰ میلیارد ریال برسد.

حجت‌الاسلام نادعلی رضانژاد، امام جمعه گالیکش نیز در این مراسم گفت: همانگونه که در آموزه‌های دینی آمده است اگر کشاورزان و خیرین، به موقع و به میزان تعیین شده زکات پرداخت کنند هیچ وقت نیازمندی در جامعه نخواهیم داشت.