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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

فرماندار گالیکش:

پیش بینی جمع آوری بیش از ۵۰ میلیارد زکات در گالیکش

پیش بینی جمع آوری بیش از ۵۰ میلیارد زکات در گالیکش

گالیکش- فرماندار گالیکش گفت: سال گذشته ۴۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان گالیکش جمع آوری شد که پیش بینی می شود این رقم امسال به بیش از ۵۰ میلیارد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان حاذق خواه صبح سه شنبه در نخستین همایش تکریمی و تبلیغی زکات استان گلستان، اظهار کرد: با تلاش مجموعه کمیته امداد و همکاری شورای زکات بیش از ۴۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان گالیکش جمع آوری شد که این رقم یک میلیارد ریال بیشتر از میزان تعهد است.

فرماندار گالیکش افزود: امیدواریم با تلاش و همت عاملین زکات در شهرستان، میزان زکات امسال به بیش از ۵۰ میلیارد ریال برسد.

حجت‌الاسلام نادعلی رضانژاد، امام جمعه گالیکش نیز در این مراسم گفت: همانگونه که در آموزه‌های دینی آمده است اگر کشاورزان و خیرین، به موقع و به میزان تعیین شده زکات پرداخت کنند هیچ وقت نیازمندی در جامعه نخواهیم داشت.

کد مطلب 5833452

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