هود لامینار و شیمیایی و کاربرد آنها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هود آزمایشگاهی از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی است که از تجمع بخارات قابل اشتعال، سمی و قابل انفجار که ناشی از فرآیندهای تست و آماده سازی تحلیلی در آزمایشگاه هستند، جلوگیری می‌کنند و احتمال این که کارکنان در معرض گازها و بخارات سمی و شیمیایی قرار بگیرند کاهش می‌دهند. هود آزمایشگاهی نخستین سد محافظ برای کارکنان و محیط آزمایشگاه درهنگام کار با مواد خطرناک شیمیایی است.

سیستم عملکرد انواع مختلف هود آزمایشگاهی به این صورت است که هوای آلوده را یا مستقیماً از طریق یک مجرای اختصاصی یا از طریق اتصال به سیستم تخلیه مرکزی به خارج از ساختمان انتقال می‌دهند یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمایشگاه بر می‌گردانند.

در این مطلب قصد داریم که به معرفی دو نوع پر کاربرد هود لامینار و شیمیایی بپردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

هود لامینار

هود لامینار یا میکروبی یک دستگاه آزمایشگاهی است که از نمونه‌های داخل محفظه هود در برابر آلودگی‌های محیطی مانند گرد و غبار، ذرات و میکروب‌ها محافظت می‌کند این دستگاه برای کارهایی که نیاز به محیط استریل و خالص دارند، مانند کشت سلولی، تومور، میکروب شناسی و صنعت نانو مناسب است.

هود لامیناربا ایجاد یک جریان هوای خطی و آرام در فضای کار، از آلودگی نمونه‌ها، کاربر و محبط در برابر مواد خطرناک و سمی اطمینان حاصل می‌کند.

این نوع هود آزمایشگاهی دارای انواع و کلاس‌های مختلفی است که بر اساس جهت جریان هوا، تعداد فیلترها و سطح حفاظت تقسیم بندی می‌شوند.

ما در شرکت کارن پویا نوآور اقدام به تولید هود لامینار در کلاس‌های ۱، ۲ و ۳ نموده ایم که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

هود لامینار کلاس ۱

هود لامینار کلاس ۱ تنها می‌تواند از کاربر و محیط اطراف آن در برابر نمونه مورد آزمایش حفاظت ایجاد کند. در این نوع هود، تنها از یک فیلتر HEPA برای تهویه هوا استفاده می‌شود. جریان هوای خروجی از داخل فضای کار به سمت خارج دستگاه دمیده می‌شود. این نوع هود برای کار با نمونه‌های غیر بیولوژیک و غیر سمی مناسب است. مثال: کشت بافت گیاهی، فعالیت‌های صنعتی، لیزری و الکترونیک.

هود لامینار کلاس ۲

هود لامینار کلاس ۲ می‌تواند از کاربر، محیط و نمونه در برابر آلودگی حفاظت کند. در این نوع هود، از دو فیلتر HEPA برای تهویه هوا استفاده می‌شود. جریان هوای خروجی به صورت ترکیبی از داخل و خارج فضای کار به سمت خارج دستگاه دمیده می‌شود. این نوع هود برای کار با نمونه‌های بیولوژیک و سمی مناسب است. مثال: آزمایش‌های میکروب شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک و بیوتکنولوژی.

هود لامینار کلاس ۲ به چهار زیر گروه ۱، ۲، ۳ و ۴ تقسیم می‌شود که هر زیر گروه دارای ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود است.

هود لامینار کلاس ۳

هود لامینار کلاس ۳ بالاترین سطح حفاظت را برای کاربر و نمونه فراهم می‌کند. در این نوع هود، فضای کار کاملاً بسته و ایزوله است و تنها با استفاده از دستکش قابل دسترس است. در این دستگاه، جریان هوای خروجی به صورت چرخشی در فضای کار حرکت می‌کند و پس از عبور از دو فیلتر HEPA یا ULPA به داخل فضای کار باز می‌گردد. این نوع هود برای کار با نمونه‌های خطرناک و بسیار سمی مناسب است. مثال: آزمایش‌های باکتریولوژی، ویروسولوژی، رادیولوژی و تولید آنتی بادی.

هود شیمیایی

هود شیمیایی (شیمی / فیوم هود / بخار)، محفظه‌ای است که به طور ایمن دود، بخارات، گازها و گرد و غبار خطرناک تولید شده توسط فرآیندهای شیمیایی انجام شده در هود را تهویه می‌کند. هود شیمیایی از کاربران در برابر استنشاق مواد خطرناک محافظت می‌کند.

هود شیمیایی چگونه عمل می‌کند؟

یک هود شیمیایی با کشیدن هوا از سمت کاربر به داخل محفظه با یک دمنده عمل می‌کند. هود هوا را فیلتر کرده و از طریق سیستم تهویه تأسیسات، هوا را به بیرون از محیط آزمایشگاه خارج می‌کند. همچنین هود شیمی ممکن است هوا را فیلتر کند تا دودهای خطرناک را از بین ببرد و سپس هوا را به اتاق بازگرداند. بیشتر هودهای شیمی مجهز به گیج یا آلارم هستند که به کاربر در مورد جریان کم هوا و قرار گرفتن در معرض دودهای خطرناک هشدار می‌دهند.

کاربرد هود شیمیایی

هودهای شیمیایی به کارکنان آزمایشگاه اجازه می‌دهد تا با مواد شیمیایی بالقوه خطرناک کار کنند و در عین حال خطر قرار گرفتن در معرض بخارات سمی را به حداقل می‌رساند. پنجره یا شیشه روی هود شیمیایی به کاربر اجازه می‌دهد تا اشیا داخل محفظه را ببیند و فعالیت کند و در عین حال دود ناشی از مواد شیمیایی سمی یا فرار را از صورت کاربر دور نگه دارد.

برخی از صنایع که از هود شیمیایی استفاده می‌کنند عبارتند از:

ساخت دستگاه‌های نیمه هادی. فرآیندی است که برای ساخت دستگاه‌های نیمه هادی از جمله مدارهای مجتمع مانند پردازنده‌های کامپیوتری، میکروکنترلرها و تراشه‌های حافظه مورد استفاده در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود.

استفاده در صنعت هوافضا مانند کار با اسید نیتریک

بخش‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مؤسسات

تفاوت هود لامینار و هود شیمیایی

تفاوت اصلی هودهای لامینار و هودهای شیمیایی در نحوه عبور هوا و نحوه فیلتر شدن آن است. هودهای لامینار برای جلوگیری از آلودگی نمونه‌ها توسط باکتری‌ها و ویروس‌ها استفاده می‌شوند، در حالی که از هودهای شیمیایی برای جلوگیری از استنشاق گازها و بخارات سمی توسط کاربران استفاده می‌شود.

هودهای لامینار به گونه‌ای طراحی شده اند که با فیلتر کردن هوای ورودی و دمیدن به درون هود و هدایت آن بر روی سطح کار به صورت جریان آرام، یک محیط کار استریل را فراهم کنند. هود لامینار در کاربردهایی مانند کشت سلولی، آماده سازی استریل محیط و محلول‌ها و سایر کارهایی که نیاز به محیط استریل دارند استفاده می‌شوند. هودهای جریان آرام برای محافظت از کارگران در برابر قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خطرناک طراحی نشده اند.

هودهای شیمیایی برای محافظت از کارمندان در برابر گازها و بخارات سمی طراحی شده اند. آنها از یک سیستم تهویه استفاده می‌کنند تا هوا را از کاربر دور کرده و به داخل هود کشیده و در آنجا فیلتر و از طریق کانال به محیط خارج هدایت و یا در مدل بدون کانال مجدداً هوای فیلتر شده به محیط آزمایشگاه باز گردانیده شود. آنها در کاربردهایی مانند سنتز شیمیایی، جابجایی مواد شیمیایی خطرناک و سایر کارهایی که نیاز به محافظت در برابر گازها و بخارات سمی دارند استفاده می‌شوند. هودهای بخار شیمیایی برای ایجاد یک محیط استریل طراحی نشده اند.

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