به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پل «ورپل» که راه ارتباطی بخش «شاهیوند» را به بخش مرکزی شهرستان چگنی وصل میکند، از جمله پلهایی است که در سیل ۹۸ تخریب شده بود.
وی ادامه داد: عملیات ساخت این پل در تیرماه سال گذشته بهصورت مشارکتی با همکاری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان، بنیاد علوی و ارتش جمهوری اسلامی آغاز شد، به صورتی که ساخت عرشه پل توسط راهداری، اجرای ابنیه با ارتش جمهوری اسلامی و تهیه مصالح با بنیاد علوی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، بیان کرد: پل «ورپل» بخش «شاهیوند» با ۱۰۸ متر طول از ۳ دهنه ۳۶ متری، عرض ۵.۵ متر، پایههای بتنی و عرشه فلزی و با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان ساخته شده است.
شیروانی، تصریح کرد: با تلاشهای انجام شده در حال حاضر عملیات ساخت پل تکمیل شده، تردد بر روی این پل برقرار است و در آینده نزدیک با حضور مسئولین افتتاح خواهد شد.
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