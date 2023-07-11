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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

مدیرکل راهداری لرستان:

تردد بر روی پل سیل‌زده «ورپل» چگنی بعد از ۴ سال برقرار شد

تردد بر روی پل سیل‌زده «ورپل» چگنی بعد از ۴ سال برقرار شد

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: تردد بر روی پل سیل‌زده «ورپل» چگنی، چهار سال بعد از وقوع سیلاب سال ۹۸ برقرار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پل «ورپل» که راه ارتباطی بخش «شاهیوند» را به بخش مرکزی شهرستان چگنی وصل می‌کند، از جمله پل‌هایی است که در سیل ۹۸ تخریب شده بود.

وی ادامه داد: عملیات ساخت این پل در تیرماه سال گذشته به‌صورت مشارکتی با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، بنیاد علوی و ارتش جمهوری اسلامی آغاز شد، به صورتی که ساخت عرشه پل توسط راهداری، اجرای ابنیه با ارتش جمهوری اسلامی و تهیه مصالح با بنیاد علوی انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: پل «ورپل» بخش «شاهیوند» با ۱۰۸ متر طول از ۳ دهنه ۳۶ متری، عرض ۵.۵ متر، پایه‌های بتنی و عرشه فلزی و با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

شیروانی، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده در حال حاضر عملیات ساخت پل تکمیل شده، تردد بر روی این پل برقرار است و در آینده نزدیک با حضور مسئولین افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 5833474

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