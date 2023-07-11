صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در گیلان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده نفوذ تدریجی توده هوای خنک و ناپایدار به منطقه است.

وی افزود: بر همین اساس به تدریج از امروز شرایط برای روند کاهش دما، ابرناکی و مه آلود بودن هوا، وزش باد (پاره‌ای نقاط شدید)، بارندگی (گاهی رگباری و شدید به ویژه سه شنبه عصر و شب تا چهارشنبه موقتی خیلی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا پنجشنبه فراهم خواهد شد.

دادرس ادامه داد: طی این مدت برای دامنه‌های جنوبی استان آسمان کمی تا نیمه ابری، وزش باد شدید، گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: از اواخر وقت پنجشنبه به تدریج با تضعیف و خروج سامانه ناپایدار، روند افزایش دما و کاهش ابر تا اوایل هفته آینده پیش بینی می‌شود.

دادرس از صدور ۳ هشدار زرد هواشناسی جوی، کشاورزی و دریایی برای استان خبر داد و گفت: مردم و مسافران از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه تمهیدات در بخش کشاورزی اندیشیده شود، ادامه داد: تردد در جاده‌ها به ویژه در محورهای کوهستانی، اجتناب از فعالیت کوهنوردی طی این مدت پرهیز شود.

وی از کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوای گیلان به صورت میانگین در این مدت خبر داد و افزود: دمای هوای گیلان در مناطق کوهستانی تا پایان این هفته، ۱۵ درجه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: ارتفاع موج دریای خزر هم در این مدت به بیش از یک متر خواهد رسید و برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.