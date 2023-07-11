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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

پایان مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور در گرگان

پایان مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور در گرگان

گرگان- مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور با شرکت ۵٧ ورزشکار پس از ٣ روز رقابت در گرگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور به مدت ٣ روز و با شرکت ۵٧ ورزشکار در رده‌های سنی کمتر از ١٧ و ١٩ سال با حضور ١٩ استان به میزبانی گرگان برگزار شد.

پایان این رقابت‌ها در رده سنی کمتر از ١٧ سال پارمین نکوپایان از تهران به مقام قهرمانی دست یافت، باران محمد پور از تهران دوم و مقام سوم مشترک به ثمین حسن پور از فارس و نازنین تقی نژاد از یزد رسید.

همچنین نرگس سلطانی از گلستان در رده سنی کمتر از ۱۹ سال با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و فاطمه فلاحتی مرودست از یزد مقام دوم را کسب کرد. مقام سوم مشترک نیز به دیانا مقری و شکیبا قلی پور، هردو از گلستان رسید.

کد مطلب 5833521

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