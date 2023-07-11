به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد اکبری در جلسه ساماندهی مغازه‌های ضایعاتی شهر کرمانشاه که در سالن جلسات ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون وظیفه‌ای برای پلیس به منظور ساماندهی مغازه‌های ضایعاتی تعریف نشده اما فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با توجه به حساسیتی که نسبت به این موضوع دارند و اینکه جزو مطالبات مردم نیز هست با همراهی دستگاه‌های مربوطه نسبت به این کار اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: ضایعات فروشی‌ها علاوه بر مزاحمت‌هایی که ایجاد می‌کنند، عمدتاً به محلی برای تجمع معتادان متجاهر و همچنین خرید و فروش اموال مسروقه تبدیل شده اند.

اکبری تصریح کرد: حضور ضایعاتی‌ها در برخی ورودی‌های شهر کرمانشاه و تجمع افراد باعث زشت شدن چهره مرکز استان شده و این برای شهر و دیار ما در نزد مهمانانی که از استان‌های دیگر به کرمانشاه سفر می‌کنند، خوب نیست.

معاون هماهنگ کننده انتظامی کرمانشاه با اشاره به وجود ۳۶۴ مغازه ضایعاتی در شهر کرمانشاه، یادآوری کرد: ۱۵۴ مورد آنها دارای مجوز فعالیت هستند اما ۲۱۰ مورد دیگر فاقد مجوز بوده و قارچ گونه در محلات و مناطق حاشیه‌ای شهر رشد کرده اند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۳ درصد سرقت‌های رخ داده کرمانشاه جزو سرقت‌های خرد محسوب می‌شوند، ادامه داد: همانگونه هم که گفته شد ضایعاتی‌ها عموماً به محلی برای تجمع معتادان متجاهر تبدیل شده اند، افرادی که به تنهایی ۶۰ درصد این سرقت‌ها را مرتکب می‌شوند.

اکبری همچنین وضعیت کرمانشاه در زمینه سرقت‌های مهم را از میانگین کشوری مطلوب‌تر ارزیابی کرد و گفت: در مجموع نیز سال گذشته نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته ایم.

این مقام انتظامی گفت: بدون شک با ساماندهی مغازه‌های ضایعاتی، فضای شهری کرمانشاه زیباتر شده و از سوی دیگر با شناسایی تعداد بیشتری از مالخران اموال مسروقه و معتادان متجاهر شاهد کشف بیشتر سرقت‌ها و کاهش این پدیده خواهیم بود.

وی ادامه داد: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با کمپ ماده ۱۶ و در حاشیه اجرای طرح ساماندهی ضایعاتی‌ها بیش از ۱۰۰ نفر از معتادان متجاهر نیز جمع آوری به این مرکز منتقل خواهند شد.

اکبری در پایان از اهتمام پلیس و دیگر دستگاه‌های مسئول برای اجرای هرچه بهتر مغازه‌های ضایعاتی با همکاری دستگاه قضائی خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح و طرح‌های مشابه رضایت‌مندی مردم نیز جلب و شاهد افزایش امنیت در سطح شهر کرمانشاه باشیم.