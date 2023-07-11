احداث ۳۴ زمین چمن مصنوعی و ۸ سالن ورزشی در مدارس کرمانشاه

سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل قرارگاه عدالت تربیتی در استان کرمانشاه برای جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن، اظهار کرد: با توجه به اینکه در گذشته کارها به صورت جزیره‌ای و بخشی نگری انجام می‌گرفت تشکیل این قرارگاه و شورای هماهنگی در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار گرفت و برای نخستین بار در وزارت کشور این تصمیم برای یکپارچه سازی دستگاه‌های متولی تعلیم و تربیت گرفته شد.

وی افزود: قرارگاه عدالت تربیتی با هدف توزیع متوازن امکانات مالی، مادی و انسانی بوده که برای محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی در دستگاه آموزشی کشور دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: توجه به حاشیه نشینی و مناطق محروم سبب شد که محرومیت زدایی در توزیع عدالت در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا در دل قرارگاه عدالت تربیتی طرح شهید عجمیان اجرایی شد.

محمدی ادامه داد: در طرح شهید عجمیان تمامی گروه‌های جهادی در راستای بهسازی و زیبا سازی مدارس محروم استان کرمانشاه پای کار خواهند آمد.

وی در ادامه به سیاست بکارگیری تربیت تمام ساحتی اشاره کرد و گفت: یکی از ساحت‌های تربیتی ساحت زیستی است و حوزه بهداشتی و ورزشی و… دانش آموزان را در بر می‌گیرد و توجه به همین سبب شده در حال حاضر به اندازه تمام سنوات‌های گذشته افزایش سرانه ورزشی در سال جدید داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بیان کرد: از فرودین سال ۱۴۰۱ تاکنون احداث حدود ۳۴ زمین چمن مصنوعی در ۳۴ مدرسه، هشت سالن ورزشی، ۱۲ کلاس درس تربیت بدنی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در قالب طرح شهید سلیمانی اجرایی شد.