ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامي با نخبگان جوان دانشگاهي

به گزارش خبرگزاري مهر در آغاز اين ديدار 14 نفر از جوانان فرهيخته دانشگاهها و المپيادها ديدگاههاي خود را در مورد مسائل مختلف مطرح كردند.



آقاي دكتر فتح الله كريم زاده دكتراي مهندسي مواد ودانشجوي نمونه سال 82 و پژوهشگر برتر سازمان صنايع هوايي با اشاره به وضعيت آموزشي دانشگاهها، بر لزوم توجه بيش از پيش و جدي به پژوهش و نظام آموزشي كشور تاكيد كرد و گفت: توسعه كشور بايد بر مبناي دانايي باشد و بر همين اساس ارتقاي جايگاه نخبگان داراي اهميت ويژه اي است.

دكتر مهدي كاشاني راد، دانشجوي نمونه كشور در سالجاري و مولف كتاب برگزيده سال 79 در سخنان خود ، پرورش وتربيت نخبگان جوان را از دستاوردهاي انقلاب خواند و پيشنهاد كرد براي شناسايي و استفاده صحيح از تمام استعدادهاي برجسته، سازمان نخبگان علمي كشور تشكيل شود.دكتركاشاني راد به رسانه ها توصيه كرد بگونه اي فرهنگ سازي كنند كه نخبگان علمي ، الگوي جوانان كشور شوند.



آقاي سيد محمد حسن رضوي ، رتبه دوم كنكور سراسري سال80 و رتبه اول كنكور دانشگاه آزاد سال 80 ، بر لزوم اعتماد به جوانان ونخبه و ايجاد زمينه براي ورود نخبگان به بدنه مديريتي كشور و چرخش مديريت در ميان نخبگان تاكيد كرد و افزود: بر خلاف برخي مطالب كه در خصوص بحران هوايت نسل جوان و دين گريزي آنان مطرح مي شود نسل جوان علاقه شديدي به شناخت حقايق ديني دارد ولي بايد سطح علمي اساتيد علوم انساني و معارف و دروس اين رشته مطابق با نيازهاي نسل جوان باشد و نحوه برگزاري كلاس هاي اين دروس نيز تغييريابد.



خانم آرزو شيخ اكبري رتبه اول جشنواره خوارزمي امسال و دانش آموز سال چهارم دبيرستان نيز در سخنان خود با اشاره به حضور نخبگان جوان در سراسر كشور از جمله مناطق محروم، توزيع عادلانه امكانات و اعتبارات علمي - تحقيقاتي را خواستار شد.



آقاي دكترمهرداد هنرور نفر اول جشنواره خوارزمي در سال 81 و نفر اول جشنواره رازي در سال 80، بسيج علمي را تنها راه رسيدن به يك توسعه پايدار و بالنده دانست وخاطرنشان كرد: شناسايي ، حفظ و حمايت از نخبگان و سوق دادن آنان بسوي يك هدف مشخص ومتمركز با بسيج علمي امكان پذير است .وي همچنين بر لزوم توجه به معيشت نخبگان و آتيه شغلي آنان تاكيد كرد.

دكتر قدرت الله ترابي ، دانشجوي نمونه در دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا، مديريت متمركز در امور نخبگان را كاملا ضروري خواند. همچنين توجه بيشتر به مقوله پژوهشي را امري لازمه و نوعي صرفه جويي درهزينه هاي آينده كشور خواند.



آقاي امير خسروي دارنده مدال نقره المپياد جهاني زيست شناسي لزوم رشد و شكوفايي نيروهاي مستعد و نخبگان جوان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در شرايط كنوني كسب مدال جهاني بيش از شناسايي افراد نخبه و ايجاد زمينه براي رشد و شكوفايي استعدادهاي آنان مورد توجه است.وي همچنين تنظيم آيين نامه اي جهت حمايت از نخبگان و مشخص شدن متولي اصلي نخبگان را ضروري دانست.

دكتر حميدرضا قيصري، دانشجوي نمونه سالجاري و دانشجوي نمونه بسيجي در سال 80، با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب در مورد جنبش نرم افزاري گفت: اهميت دادن به علم و عالم از جمله عوامل اصلي تحقق اين هدف والاست . دكتر قيصري ، مشاركت دادن نخبگان علمي درتصميم گيريهاي كلان امور آموزشي و علمي و توجه كامل به ارزشهاي اصيل اسلامي را خواستار شد.



آقاي دكتر امير حسين لباس چي دانشجوي نمونه پزشكي سال 81 و نفر اول المپياد دانشجويي پزشكي ، ارتقاي بهداشت جامعه را در ارتباط مستقيم با ارتقاي سيستم بهداشتي كشور از جمله مسائل آموزشي ، پژوهشي وحرفه اي كادر بهداشتي دانست و گفت: يكي از مشكلات نظام آموزشي پزشكي كشور ، نبود همخواني ميان نيازهاي جامعه و نحوه جذب دانشجوي پزشكي است بگونه اي كه در برخي شهرهاي بزرگ با بيكاري سطوح مختلف كادر بهداشتي از جمله پزشكان مواجه هستيم . وي همچنين خواستار بازنگري در نحوه بگارگيري سطوح مختلف پزشكان در طرح خدمت سربازي شد.

خانم زهره اخوان مقدم دارنده رتبه اول المپياد دانشجويي و رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد با اشاره به لزوم شناسايي و تربيت استعدادهاي درخشان از مقاطع ابتدايي گفت: قهرمانان فكري يعني نخبگان علمي نيز بايد حداقل به اندازه قهرمانان جسمي و ورزشي مورد توجه قرارداشته باشند.



آقاي دكتر غلامحسين سديفيان دانشجوي نمونه كشوري در مقطع دكترا در سال 82 يكي از موانع و مشكلات بخش پژوهش را نبود روحيه كار گروهي درميان محققين دانست و گفت: برغم آنكه امكانات پژوهشي خوبي در برخي مراكز فراهم شده است ولي بدليل نبود فرهنگ كار گروهي از پژوهشگران بخصوص پژوهشگران جوان استفاده بهينه نمي شود.

آقاي مهدي كشاورز، دارنده مدال طلاي المپياد فيزيك گفت: سياستگذاري ها بايد به گونه اي باشد كه زمينه شكوفايي استعدادها درداخلي كاملا فراهم شود. آقاي كشاورز افزود: حمايت بيشتر از مراكز پژوهشي مي تواند به فعاليتهاي موجود تحقيقاتي شتاب دهد.

آقاي قدرت الله نصيري دانشجوي نمونه كشوري ، دارنده طلاي جهاني المپياد دانشجويي بيوشيمي بر لزوم وجود يك بانك اطلاعاتي جامع از نخبگان كشور و وجود يك متولي مشخص براي نخبگان تاكيد كرد و گفت: بمنظور رسيدن به جايگاه واقعي علمي كشور در جهان بايد ضمن فرهنگ سازي براي بها دادن به نخبگان از ظرفيت ها و تواناييهاي علمي كشور استفاده صحيح شود.

آقاي هادي فروغ مند اعرابي دارنده مدال طلاي جهاني المپياد كاميپوتر نيز در اين ديدار ، معنويت و ارتباط با پروردگار را رمز پيشرفت حقيقي در عرصه هاي مختلف خواند.

پس از سخنان نخبگان جوان دانشگاهي و علمي ، حضرت آيت الله خامنه اي با تبريك عيد سعيد غدير و 22 بهمن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با افتخار آفرينان علمي و دانشگاهي تاكيد كردند: تلاش جدي براي توليد علم و دانش ، وظيفه تاريخي نخبگان، عالمان و محققان كشور است و مسوولان نيز در فراهم ساختن زمينه تحقق اين هدف بسيار مهم ، وظايف سنگيني برعهده دارند.



ايشان حضور پرانگيزه ، مصمم و قوي نخبگان در عرصه توليد علم را كاملا ضروري برشمردند و خاطرنشان كردند: بخشي از كشورها با به انحصار در آوردن بعضي از علوم و فناوريها، آنها را وسيله تحقق اهداف سياسي خود قرار داده اند اما علم و ثروت بايد در جهان توزيع عادلانه شود واز انحصار عده اي خاص بيرون بيايد كه براي اين كار مي توان با عزمي راسخ ، حضور فعال در ميدان توليد علم و دانش و بهره برداري صحيح از منبع عظيم استعدادهاي داخلي ، با انحصار طلبي برخي كشورها مبارزه كرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به پيشرفتهاي وسيع علمي كشوردر سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: اين پيشرفتها فاصله بسيار زياد ايران با كشورهاي پيشرفته را كاهش داده اما همچنان با اينگونه كشورها، فاصله زيادي داريم كه تنها راه كاهش آن ، تلاش و فعاليت بيشتر علمي است.



ايشان پيشرفتهاي علمي سالهاي اخير را زمينه ساز آغاز حركت گسترده علمي كشور بر شمردند و خاطرنشان كردند: راه افتادن در مسير پيشرفت علمي ، مسئله اي بسيارمهم است كه به ياري پروردگار انجام شده است اما مسئله مهمتر ، آن است كه اين راه را با شتاب ادامه دهيم و تا آخر طي كنيم.

حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خرسندي از اينكه نهضت نرم افزاري به گفتمان و فكر رايج مجامع و محافل علمي و دانشگاهي كشور تبديل شده است افزودند: ميل به پيشرفت و عزم و اراده نخبگان جوان علمي و استادان دانشگاهها براي توليد علم و ايجاد جنبش نرم افزاري ، بسيار مبارك است و بايد اين حركت را پراميد و پرنشاط و مصم ادامه داد.



ايشان با تاكيد بر پيگيري مطالبي كه نخبگان جوان دانشگاهي و علمي در اين ديدار بيان كردند: ايده مديريت متمركز امور نخبگان را ايده خوبي ارزيابي كردند و افزودند: دستگاهي كه دولت براي اين مسئله، ايجاد مي كند لازم است بدست نخبگان اداره شود ، ضمن آنكه بايد در اينگونه مجموعه ها و همه مجامع علمي ، از سياسي كاري و سياست بازي كاملا پرهيز شود چرا كه تاثيرگذاري گرايش هاي سياسي دركارهاي علمي و پژوهشي ، بدون ترديد آثار مخربي بدنبال خواهد داشت.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين افزودند: فضاي علمي كشور بايد فضاي توليد و ترويج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد كه در اين زمينه هم نخبگان و هم مسوولان وظايفي برعهده دارند.