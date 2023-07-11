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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

گلستان از استان های پیشرو در کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها

گلستان از استان های پیشرو در کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان گفت: گلستان یکی از چهار استان پیشرو در کشور برای اجرای طرح کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی ضمن اشاره به راهکارهای تعیین تکلیف زودتر پرونده‌های مسن و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: گلستان یکی از چهار استان پیشرو کشور برای اجرای طرح کوتاه‌تر کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها انتخاب شده است.

وی افزود: در قالب این طرح و با همت قضات، تمرکز ما اصلاح فرآیندهای زمان بَر رسیدگی‌ها و افزایش سرعت مختومه کردن پرونده‌ها است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سالانه ۵۵ هزار پرونده در دادگستری گرگان رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان در این سرکشی که طی ۲ روز انجام شد در تمام شعب دادگستری گرگان حضور یافته و با یکایک قضات و کارمندان مجتمع دیدار و مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم را به معاونت‌های ذیربط صادر کرد.

کد مطلب 5833601

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    نظرات

    • امیر IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
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      دروغ سال

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