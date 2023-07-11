گلستان از استان های پیشرو در کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی ضمن اشاره به راهکارهای تعیین تکلیف زودتر پروندههای مسن و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: گلستان یکی از چهار استان پیشرو کشور برای اجرای طرح کوتاهتر کردن زمان رسیدگی به پروندهها انتخاب شده است.
وی افزود: در قالب این طرح و با همت قضات، تمرکز ما اصلاح فرآیندهای زمان بَر رسیدگیها و افزایش سرعت مختومه کردن پروندهها است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سالانه ۵۵ هزار پرونده در دادگستری گرگان رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان در این سرکشی که طی ۲ روز انجام شد در تمام شعب دادگستری گرگان حضور یافته و با یکایک قضات و کارمندان مجتمع دیدار و مشکلات آنان را بررسی و دستورات لازم را به معاونتهای ذیربط صادر کرد.
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