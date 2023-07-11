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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

مراجعه بیش از ۱۵ هزار خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی کرمانشاه

مراجعه بیش از ۱۵ هزار خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی کرمانشاه

کرمانشاه- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از مراجعه بیش از ۱۵ هزار خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی استان خبر داد.

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سه ماهه سال‌جاری ۱۵ هزار و ۵۶۱ خودروی سنگین برای اخذ برگ معاینه فنی خودرو به مراکز معاینه فنی استان کرمانشاه مراجعه کرده اند.

وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۶ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است که از ابتدای سال تاکنون ۱۸ بار از این مراکز توسط کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک بازرسی به عمل آمده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه عنوان کرد: تعداد ناوگان سنگین قبول شده در مراکز معاینه فنی استان ۱۳ هزار خودرو و ناوگان رد شده ۲ هزار و ۲۵۶ خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه تمام وسایل نقلیه موتوری اعم از سنگین و نیمه سنگین موظف هستند در دوره‌های زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینات فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند، عنوان کرد: وظیفه اصلی مراکز معاینه فنی افزایش ایمنی تردد در خودروهای سنگین و کاهش آلودگی هوا است.

وی مدت اعتبار برگه‌های معاینه فنی صادر شده را برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با عمر ۱۰ سال برابر ۶ ماه اعلام کرد و ادامه داد: این اعتبار برای خودروهای با عمر بالای ده سال برابر سه ماه است و بر اساس قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال است.

احمدی در پایان گفت: بسیاری از آیتم‌ها و شاخص‌ها در مراکز معاینه فنی به صورت کاملاً اتوماتیک، ماشینی و مکانیکی انجام می‌شود و اصلاً مرکز مربوطه، دخل و تصرفی در اندازه گیری ها ندارد و نمی‌تواند تخلف کند چون تمام بررسی‌ها، رمزنگاری شده و عیناً در سیستم مربوطه ثبت می‌شود.

کد مطلب 5833614

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