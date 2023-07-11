مراجعه بیش از ۱۵ هزار خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی کرمانشاه

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سه ماهه سالجاری ۱۵ هزار و ۵۶۱ خودروی سنگین برای اخذ برگ معاینه فنی خودرو به مراکز معاینه فنی استان کرمانشاه مراجعه کرده اند.
وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۶ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است که از ابتدای سال تاکنون ۱۸ بار از این مراکز توسط کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک بازرسی به عمل آمده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه عنوان کرد: تعداد ناوگان سنگین قبول شده در مراکز معاینه فنی استان ۱۳ هزار خودرو و ناوگان رد شده ۲ هزار و ۲۵۶ خودرو بوده است.
وی با بیان اینکه تمام وسایل نقلیه موتوری اعم از سنگین و نیمه سنگین موظف هستند در دورههای زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینات فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند، عنوان کرد: وظیفه اصلی مراکز معاینه فنی افزایش ایمنی تردد در خودروهای سنگین و کاهش آلودگی هوا است.
وی مدت اعتبار برگههای معاینه فنی صادر شده را برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با عمر ۱۰ سال برابر ۶ ماه اعلام کرد و ادامه داد: این اعتبار برای خودروهای با عمر بالای ده سال برابر سه ماه است و بر اساس قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال است.
احمدی در پایان گفت: بسیاری از آیتمها و شاخصها در مراکز معاینه فنی به صورت کاملاً اتوماتیک، ماشینی و مکانیکی انجام میشود و اصلاً مرکز مربوطه، دخل و تصرفی در اندازه گیری ها ندارد و نمیتواند تخلف کند چون تمام بررسیها، رمزنگاری شده و عیناً در سیستم مربوطه ثبت میشود.
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