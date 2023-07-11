حمله به افسر سیا در ساختمان سفارت آمریکا در مسقط

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار مدعی شد: یک گزارش دیپلماتیک محرمانه از وقوع یک رخداد امنیتی در ساختمان سفارت آمریکا در کشور عمان حکایت دارد.

بر اساس گزارش روزنامه الاخبار، یکی از افسران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در مسقط فعالیت می کرده، در فوریه ۲۰۲۲ در داخل ساختمان سفارت آمریکا در پایتخت عمان، با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.

روزنامه لبنانی مذکور گزارش داد که افسر سیا در جریان این حمله، زخمی شد.

الاخبار نوشت: تحقیقات در خصوص ماهیت این رخداد امنیتی در آن زمان انجام شده است. فرد حمله کننده به افسر سیا، مصری بوده و بعد از این حمله، بازداشت شد.

جزئیات این حمله در آن زمان مشخص نشده بود به همین دلیل از طرف‌های رسمی در عمان خواسته شد وقوع این رخداد امنیتی در رسانه‌ها انعکاس پیدا نکند.