سلب قدرت تفکر از مسلمانان هدف اصلی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول خواسته پیش از ظهر سهشنبه در دیدار با طلاب مدرسه علمیه ولی عصر (عج) گرمی با حضور امام جمعه این شهر عقل را نعمت بزرگی از جانب خداوند برای انسان دانست و اظهار کرد: راه و روش پرورش نعمت عقل، فکر کردن است و با تفکر انسان به ثبات شخصیت میرسد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه دشمنان اسلام سعی بر نابودی قوه عقل مسلمانان دارند و سلب قدرت تفکر از شیعیان هدف اصلیشان است بنابراین ما باید بیش از پیش هوشیار باشیم و زمان را به غفلت سپری نکنیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل با بیان اینکه بدون رشد و پرورش عقل، توانایی راهبری جامعه برایمان میسر نخواهد بود، تصریح کرد: مبلغان خواهر بایستی در بحث تبلیغ معارف دین که مهمترین رسالتشان میباشد توجه به رشد عقل مردم را در اولویت کارشان قرار دهند.
خواسته قوه اراده را نعمت بعدی خدا برای انسانها برشمرد و گفت: اراده در رشد و تکامل انسان یک اصل است به شرطی که به شیوه صحیح تربیت یابد بهترین راه تربیت اراده، عمل به تکالیف الهی میباشد.
مدرس حوزه و دانشگاههای اردبیل خاطرنشان کرد: مقوله محبت بهعنوان نعمتهای دیگر خدا، از حساسیت خاصی برخوردار است به طوری که اگر حواسمان نباشد به طور قطع سقوط خواهیم کرد بنابراین طلاب باید اهل توسل باشند و خود را با محبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سیراب کنند.
خواسته با تاکید بر اینکه شناخت روحیه نسل جوان را اولویت مدیران مدارس علمیه خواهران باشد، اظهار کرد: روحیه نسل جوان امروزی متفاوت است بنابراین مدیران مدارس علمیه مطالعات خود را در راستای شناخت روحیه طلاب رونق دهند تا تربیت طلبه موفق برایشان حاصل شود.
وی خدمت در نهاد مقدس حوزه علمیه خواهران را مصداق بارز از اشتیاق انسان به پروردگار متعال بیان کرد و گفت: مدیران مدارس علمیه خواهران ما با نگاه عبادت به عرصه خدمت به طلاب ورود کردهاند و این تلاشها در فعالیتهای جهادی که انجام میدهند به طور کامل مشهود است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل افزود: در سند چشمانداز حوزه علمیه خواهران تبدیل این نهاد مقدس به مرجعیت علمی مورد تاکید قرار گرفته بنابراین مدیران مدارس باید با تمام قوت امور حوزه را پیش ببرند و در جهت تقویت آن بکوشند.
خواسته با بیان اینکه مدیران واحدهای حوزوی خواهران بایستی علاوه بر اشرافیت کامل به امور حوزه، نگاه تربیتی و مادرانه به طلاب داشته باشند، تصریح کرد: در کنار نگاه محبتآمیز، قانونمداری در امور نیز بایستی در افکار مدیران نقش ببندد و مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی توازن در کار را یکی از هنرهای مدیریتی اعلام و بیان کرد: نصیحت، دلجویی، رازداری و تغافل مادرانه مدیران سبب رشد طلبه میشود یا به عبارتی عمل و رفتار مدیر الگوی شاخص برای طلاب است.
مدرس حوزه و دانشگاه کشف استعدادهای طلاب را به مدیران مدارس علمیه خواهران توصیه کرد و افزود: روحیه نسل جوان امروزی متفاوت است بنابراین مطالعات خود را در جهت شناخت روحیه طلاب رونق دهید تا تربیت طلبه موفق برایتان حاصل شود.
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