به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست اعضای انجمن صنفی رانندگان، کارفرمایان و شرکتهای حمل و نقل استان سمنان به میزبانی استانداری، بیان کرد: تعمیر و بهسازی ترمینالهای مسافری استان به مثابه یکی از مطالبات انجمن صنفی رانندگان، کارفرمایان و شرکتهای حمل و نقل در دستور کار قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه احداث پارکینگ وسایل نقلیه دیگر درخواست اعضای انجمن صنفی رانندگان، کارفرمایان و شرکتهای حمل و نقل استان سمنان است، افزود: این امر نیز مورد رسیدگی و پیگیری مسئولان امر قرار خواهد گرفت تا شاهد رفع مشکلات این قشر باشیم.
استاندار سمنان با بیان اینکه جاده مواصلاتی سمنان به فیروزکوه و ارتقا زیرساختهای جادهای را از دیگر درخواستهای صنف فعالان حوزه حمل و نقل دانست و بیان کرد: این موضوعات در کنار امور مالیاتی شرکتهای حمل و نقل مورد بررسی قرار میگیرد.
هاشمی همچنین گفت: فعال کردن واحدهای راکد و همچنین افزایش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان در بحث حمل و نقل عمومی و معیشت رانندگان نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.
وی در خاتمه افزود: فعالیت رانندگان در حوزه حمل و نقل کالا و همچنین مسافری در سطح استان، باید بر اساس قانون و با کسب مجوزهای لازم صورت گیرد.
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