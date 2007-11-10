دیدار علی نژاد با دبیران کل آسیا و اروپا / پیشنهاد میزبانی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد که به همراه تیم ملی ایران جهت حضور در رقابتهای جهانی در پکن به سر می برد در نشستی مشترک در هتل "شن گن " با "اوکا" دبیر کل آسیا و "پاتریک" دبیر کل اروپا ، شرایط ووشو آسیا ، راههای همکاری متقابل با کشورهای آسیایی و اروپایی ، برقراری روابط گسترده‌تر در زمینه‌ برگزاری اردو وحضور در تورنمنت‌های بین‌المللی و حضور ووشو درالمپیک را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دراین نشست "اوکا"پیشنهاد میزبانی رقابتهای جوانان و نوجوانان جهان در سال 2009 را به علی نژاد داد که وی ارایه پاسخ را منوط به مشورت با مسئولان سازمان تربیت بدنی دانست.

حضورمهدی علی نژاد در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی از مباحث دیگر این نشست بود که مورد توجه دبیران کل آسیا و اروپا قرار گرفت.

ضمن اینکه پاتریک از انتخاب فرانسه برای برگزاری اردو توسط تیم ملی ایران ابراز خرسندی نمود و ابراز امیدواری کرد که این حضور فتح بابی باشد برای ایجاد روابط بیشتر و نزدیکتربین ایران و ووشوی اروپا.

علی نژاد در مدت زمان حضور خود در پکن با برخی مسئولان فدراسیون جهانی و همچینین روسای فدراسیونهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.