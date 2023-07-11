به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبینسب صبح سهشنبه در آئین آغاز به کار شناور چندمنظوره در آبهای بوشهر اظهار داشت: این شناور نخستین و بزرگترین شناور چندمنظوره مقابله با آلودگیهای نفتی کشور و یکی از افتخارات مهم سازمان به واسطه بهرهگیری از توان و تخصص متخصصان داخلی است.
وی اضافه کرد: این شناور به عنوان شناور تخصصی مقابله با آلودگی دریایی پس از اتمام تعمیرات اساسی ۱۴ ماهه، در مسیر بوشهر - خارگ مورد بهرهبرداری آزمایشی قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: این شناور که با ۲۱ میلیون یورو سرمایهگذاری سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده، در زمان فعالیت خود نقش قابل توجهی در پاکسازی آلودگیهای نفتی ایفا کرده است.
وی ادامه داد: انتظار میرود شناور دریا پاک به عنوان شناوری پیشرفته و با استانداردهای روز دنیا پس از تعمیر اساسی به طور مجدد برای پاکسازی آلودگیهای نفتی در آبهای جنوب کشور بهرهگیری شود.
شکیبی نسب تصریح کرد: طول این شناور حدود ۵۵.۵ متر، عرض آن ۱۳ متر و ارتفاع آن ۶ متر و دارای آبخور ۴ متری است و حداکثر تا ۱۶ گره دریایی امکان حرکت دارد.
وی یادآور شد: این شناور با مخزن جمعآوری آلودگی نفتی به مقدار ۵۵۰ مترمکعب ظرفیت حمل ۲۲ خدمه دریایی دارد که ۱۰ نفر خدمه و ۱۲ نفر نیز پرسنل مقابله با آلودگیهای نفتی هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این استان با ۹۶۷ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس همواره در معرض آلودگیهای نفتی قرار دارد که شناور دریا پاک کمک شایانی به مهار این آلودگیها داشته است.
شکیبی نسب افزود: تعدد سکوها و میدانهای نفتی منجر شده تا حفاظت از محیط زیست دریایی همواره در اولویتهای راهبردی این اداره کل باشد.
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